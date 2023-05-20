Başkan Erdoğan deprem bölgesinde böyle karşılandı! Depremzedelerden anlamlı pankart: Böylesine muhtaç etme bizi
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, bugün deprem bölgesine gitti. Erdoğan'ın ilk durağı Adıyaman olurken; şehrin girişinde vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ı taşıyan aracın önünü kesen vatandaşlar pankart açarken, pankartta yer alan ifadeler dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde İstanbul'dan deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman'a gitti.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da kurulan konteyner kenti ziyaret etti.
Başkan Erdoğan daha sonra 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a geçecek. Son olarak Ramazan Bayramı'nda gittiği şehirde bir kez daha depremzedelerle bir araya gelecek.
Her iki ildeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili incelemelerde de bulunacak Erdoğan, yarın ise depremin etkilediği illerden olan Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek.
VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ
Başkan Erdoğan'a Adıyaman'a girişi sırasında vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ı taşıyan aracın önünü kesen vatandaşlar bir pankart açtı. Pankartta yer alan ifadeler dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte pankartta yer alan o ifadeler:
Namerdin suyu bulanık akar
Aktığı yerleri sel olur yıkar
İyilik etmeden başına kakar
İşte böylesine muhtaç etme bizi
DEFNE DEVLET HASTANESİ AÇILIYOR
Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı.
Hastane yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi. Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.
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