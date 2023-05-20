HDP'li Mehmet Kamaç ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilendi! Skandal "Kürdistan" sözleri...

GÜNEYDOĞU'DAKİ İLLERİMİZİ SÖZDE 'KÜRDİSTAN' OLARAK TANIMLADI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 'Bakure Kürdistan' olarak tanımlayan Kamaç, 14 Mayıs seçimlerini hatırlatarak "Bakure Kürdistan bu konuda güzel bir sınav verdi. Bu sınavın tekrarını toplumumuzdan bekliyoruz. Ama asıl mesele Batı kanadından, Türkiye tarafında daha güçlü bir şekilde sandıklara sahip çıkılması" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAKLARININ BÖLÜCÜ EMELLERİ

Kamaç'ın Güneydoğu'da yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak dillendirmesi, Güneydoğu'dan sonrasını "Türkiye tarafı olarak" tanımlaması Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarının bölücülük emellerini de açık etti.

PKK KANALINDA 'HESAP SORACAĞIZ' TEHDİDİ

PKK kanalında kayıtlara geçen skandallarla dolu yayında "SORULACAK Bİ HESAP VAR" ifadelerinin yer aldığı arka plan görseli dikkatlerden kaçmadı.

HDPKK'LI BULDAN MLKP'Lİ TERÖRİST OCAK'IN MEZARINDA KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur destekleri gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.