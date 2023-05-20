HDP'li Mehmet Kamaç ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilendi! Skandal "Kürdistan" sözleri...
7'li koalisyonda yer alan HDPKK, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'u destekleyeceğini duyurmuştu. Bölücü faaliyetlerini sık sık dile getiren HDP’den yeni açıklamalar geldi. HDP'li Mehmet Kamaç "İlk turda faşizmi durdurduk, ikinci turda durdurduğumuz faşizmi yerle bir edeceğiz" ifadelerine yer vererek 2. turda Kılıçdaroğlu’na açık açık oy istedi. Skandal açıklamalarla Güneydoğu'daki illerimizi 'Bakure Kürdistan' olarak dillendirerek aleni bir şekilde terör propagandası yapan Kamaç'ın Güneydoğu'dan sonrasını "Türkiye tarafı olarak" tanımlaması Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarının bölücülük emellerini de ifşa etti. Diğer yandan terör örgütü PKK’nın yayın organındaki alçak yayında arka planda yer alan "hesap soracağız" tehditleri de yer aldı. Bu da yetmezmiş gibi HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li teröristbaşı Hasan Ocak'ın mezarı başına giderek Kılıçdaroğlu'na oy dilendi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifaka girişen 7'li koalisyon Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline dönüştü.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP, 'milliyetçi' söylemleri ile halkı aldatan İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştular.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'YE UMUT VEREN SÖZLERİ VE KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEKLER
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" ifadelerine yer verdi.
"KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"
Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan Kandil'den de destek gecikmedi.
Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu.
Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi.
Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.
HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı.
CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçim aldıkları oyların altında kaldı.
Kirli ittifak 2. tura gidilen süreçte de devam etti.
Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği "Demirtaş serbest bırakılacak" sözlerine paralel açıklamalarda bulunan HDP'li Serhat Eren, PKK yayın organında HDP'lilerin salıverilmesi için ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken HDPKK'nın Diyarbakır vekili Mehmet Kamaç'tan skandal bir çıkış geldi.
HDP KILIÇDAROĞLU'NA OY DİLENDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açık açık dile getiren Kamaç, "İlk turda faşizmi durdurduk, ikinci turda durdurduğumuz faşizmi yerle bir edeceğiz" diyerek ikinci turda Kılıçdaroğlu adına oy dilenciliği yaptı.
7'li koalisyon bileşeni HDPKK'lı Mehmet Kamaç'ın sözlerinin alt metnin de bölücü ifadeler de yer aldı.
GÜNEYDOĞU'DAKİ İLLERİMİZİ SÖZDE 'KÜRDİSTAN' OLARAK TANIMLADI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 'Bakure Kürdistan' olarak tanımlayan Kamaç, 14 Mayıs seçimlerini hatırlatarak "Bakure Kürdistan bu konuda güzel bir sınav verdi. Bu sınavın tekrarını toplumumuzdan bekliyoruz. Ama asıl mesele Batı kanadından, Türkiye tarafında daha güçlü bir şekilde sandıklara sahip çıkılması" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAKLARININ BÖLÜCÜ EMELLERİ
Kamaç'ın Güneydoğu'da yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak dillendirmesi, Güneydoğu'dan sonrasını "Türkiye tarafı olarak" tanımlaması Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarının bölücülük emellerini de açık etti.
PKK KANALINDA 'HESAP SORACAĞIZ' TEHDİDİ
PKK kanalında kayıtlara geçen skandallarla dolu yayında "SORULACAK Bİ HESAP VAR" ifadelerinin yer aldığı arka plan görseli dikkatlerden kaçmadı.
HDPKK'LI BULDAN MLKP'Lİ TERÖRİST OCAK'IN MEZARINDA KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur destekleri gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek İkinci yüzyıl için kararını verecek.
KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİ POZU KESSE DE HDPKK İLE ORTAKLIK DEVAM EDİYOR
Kılıçdaroğlu'nun benimsediği ikiyüzlü siyaset sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha ortaya çıktı.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı ancak gerçek son gelen açıklamalara gün gibi ortada.
HDP'Lİ BULDAN'DAN TERÖRİST MEZARI BAŞINDA KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ
PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pevin Buldan MLKP'li teröristbaşı Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
Faşizm ve demokrasi arasında tercih yapacaklarını savunan Pervin Buldan şunları söyledi;
"Faşizm ile demokrasi arasında tercih yapacağımız bu fırsatı 28 Mayıs'ta hepimiz özenle ve önemle ele almak durumundayız. 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde faşizmi göndermek ve demokrasiye kazandırmak üzere hareket etmemiz ve bu anlamda hepimizin sandıklara gitmemiz, faşizme kaybettirmemiz açısından önemli olacaktır."
Açık açık Kılıçdaroğlu'na oy için sandığa gidilmesi gerektiğini isteyen Pervin Buldan, "Ben Türkiye kamuoyuna, kayıp yakınlarına, failli meçhul yakınlarına seslenmek istiyorum. Hasan'ın mezarında şöyle yazıyor. Şili'de, Arjantin'de, öteki ülkelerde kaybedenler kaybetti. Türkiye'de de mutlaka ama mutlaka kaybedenler kaybedecek." iddiasında bulundu.
KAFTANCIOĞLU OCAK'A SELAM YOLLAMIŞTI
CHP'li Canan Kaftancıoğlu da MLKP'li teröristi "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" ifadeleriyle selamlamıştı.
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