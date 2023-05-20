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Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi! HDP’den CHP’ye açık rest

A Haber
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Giriş: 20.05.2023 17:40
28 Mayıs seçimlerine günler kala milliyetçi söyleme sarılan Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi tartışılırken HDP'den gelen açıklamalar dikkat çekti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan MLKP'li teröristin mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi. HDP'li Cengiz Çandar ise Demirtaş'a Özgürlük sloganlarının atıldığı Van mitingini işaret etti, "Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz" dedi.
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