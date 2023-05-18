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Haberler Galeri 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin PKK-HDP ile ilişkileri

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin PKK-HDP ile ilişkileri

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içinde HDPKK'nın da yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörü öven, destekleyen ve onlara güç veren söylemlerini bir kez daha akıllara getirdi. Onlarca açıklamasında PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu, HDP'li isimlerle ele ele girdiği seçimlerde Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline dönüştü. Daha önce de "YPG bize mi saldıracak?" çıkışında bulunan ve alenen devletin altına dinamit koymaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." demişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun günah galerisi…

Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 01:49
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7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkileri

"YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINI AYNEN KABUL EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, olduktan sonra Hakkari'de yaptığı ve bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı mitingde skandal açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz" dedi. (3 Mayıs 2011)

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7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkileri

Sözde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) söz konusu mitingden 54 gün sonra sözde özerklik ilan etti. (14 Temmuz 2011)

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7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkileri

PKK'LI AYNUR DOĞAN'A DESTEK VERMESİ

Sözde şarkıcı Aynur Doğan'ın Derince'de vereceği konser, prosedürlere uymadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı.

Tweetinde Aynur Doğan'ın şarkısını paylaştı.

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7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkileri

Kılıçdaroğlu: "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" (15 Mayıs 2022)

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7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkileri

"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"

Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." cümlesini kurdu. (20 Ekim 2014)