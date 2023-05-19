ÖSYM AİS TERCİH EKRANI! TUS tercih tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak? Kardiyoloji, dermatoloji TUS puanları...

TUS TERCİH TARİHİ, TABAN PUANLARI BELLİ Mİ?

1. Dönem TUS 15 Nisan 2023 tarihinde uygulandı. Sınav sonuçları ise 12 Mayıs'ta erişime sunuldu ancak adayların beklediği tercihlere dair henüz net bir tarih bulunmuyor. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra online olarak gerçekleştirilecek.



Diğer yandan TUS için beklenen taban ve tavan puanların da ilerleyen günlerde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

TUS 1.DÖNEM KONTENJANLARI!