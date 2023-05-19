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ÖSYM AİS TERCİH EKRANI! TUS tercih tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak? Kardiyoloji, dermatoloji TUS puanları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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ÖSYM AİS TERCİH EKRANI! TUS tercih tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak? Kardiyoloji, dermatoloji TUS puanları...

"TUS tercih tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. TUS 1. dönem sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde yapıldı. Sonuçlar ise 12 Mayıs günü erişime açıldı. Şimdi ise adaylar TUS kontenjanları, taban ve tavan puanları sorgusunu yapmaya başladı. Peki, TUS tercihleri ne zaman alınacak? Peki, 1. dönem TUS kontenjanı açıklandı mı?

"TUS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Tercih işlemlerini bekleye adaylar, kılavuzun yayınlanıp yayınlanmadığını sorgulamaya başladı. Özellikle dermatoloji ve kardiyoloji puanları merak konusu oldu. Peki, Tıpta Uzmanlık Sınavı tercihleri hangi tarihte yapılacak 2023? TUS ardiyoloji, dermatoloji puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Tercih işlemleri başlar başlamaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

TUS TERCİH TARİHİ, TABAN PUANLARI BELLİ Mİ?

1. Dönem TUS 15 Nisan 2023 tarihinde uygulandı. Sınav sonuçları ise 12 Mayıs'ta erişime sunuldu ancak adayların beklediği tercihlere dair henüz net bir tarih bulunmuyor. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra online olarak gerçekleştirilecek.

Diğer yandan TUS için beklenen taban ve tavan puanların da ilerleyen günlerde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

TUS 1.DÖNEM KONTENJANLARI!

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