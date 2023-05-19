Bakan Kurum'dan AK Parti Kartal ve Maltepe ilçe teşkilatlarına ziyaret! "Milletimiz teröre değil bayrağı için mücadeleye destek oldu"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kartal ve Maltepe ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. 14 Mayıs seçimlerinin büyük bir coşkuyla ve demokratik bir şekilde tamamlandığını belirten Bakan Kurum, “Milletimiz 14 Mayıs’ta, sırtını terör örgütlerine, teröristlere, Kandil’e, PKK’ya, FETÖ'ye dayayanlara değil, ülkesi için, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için, bayrağı, ezanı için mücadele edenlere destek olmuştur” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kartal ve Maltepe ilçe teşkilatlarıın ziyaret etti.
Bakan Kurum, "Gece hatırlarsınız 'Kazanıyoruz, öndeyiz.' dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler, manipülasyon yapmaya çalıştılar. Yine algı peşinde koşmaya çalıştılar ve işin sonunda, işlerinin başında durmayanların, işin dışında her işle meşgul olanların kaybettiğini gördük." dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Kartal İlçe Başkanlığının istişare toplantısına katıldı.
Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin büyük bir coşkuyla, demokratik bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, milletin hür iradesini sandığa yansıttığını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı seçimini 2,5 milyon oy farkla önde tamamladıklarını hatırlatan Kurum, Meclis'te de 323 milletvekiliyle, ezici bir çoğunlukla Cumhur İttifakı'nın temsil edildiğini söyledi.
"SEÇİM GECESİ MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGISIZLIK ETTİLER"
Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O gün gece hatırlarsınız 'Kazanıyoruz, öndeyiz.' dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler, manipülasyon yapmaya çalıştılar. Yine algı peşinde koşmaya çalıştılar ve işin sonunda, işlerinin başında durmayanların, işin dışında her işle meşgul olanların kaybettiğini gördük. Yine hakikatin, gerçeklerin kazandığını ve hizmet edenlerin ezici bir çoğunlukla önde olduğunu tüm milletimiz sandıkta göstermiştir. Film çekip sosyal medyada yayınlayanların, yine yayınlamayı icraat sayanların kaybettiği bir seçim olmuştur. Bu seçimde de 15 seçimdir olduğu gibi eser ve hizmet siyaseti kazandı."
Daha sonra partisinin Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kurum, seçim sürecinde teşkilat üyelerinin mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirip yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Kurum, parti teşkilatına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
"MİLLETİMİZ TERÖRE DEĞİL BAYRAĞI VE EZANI İÇİN MÜCADELE EDENLERE OY VERDİ"
Seçmenin, işini hakkıyla gerçekleştirenlerin destekçisi olduğunu vurgulayan Kurum, "Milletimiz gerçekçidir. Hayale değil hakikate, lafa değil icraata, sözünü tutmayanlara değil de icraatları gerçekleştirenlere, iş yapanlara destek olmuştur. Milletimiz 14 Mayıs'ta, sırtını terör örgütlerine, teröristlere, Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye dayayanlara değil, ülkesi için, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için, bayrağı, ezanı için mücadele edenlere destek olmuştur. Milletimiz, kendisinin aklıyla alay edenlere hatta hakir görenlere destek vermemiştir." diye konuştu.
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