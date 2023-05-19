Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs öncesi CNN International’a flaş açıklamalar: İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CNN International'dan Becky Anderson'a Türkiye seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda konuşan Başkan Erdoğan "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Erdoğan, önümüzdeki hafta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde verdiği özel bir röportajda, Türkiye'nin Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarını güçlendirmeye yardımcı olması için Ankara üzerinde artan baskıya rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel ve büyüyen bir ilişkisi olduğunu söyledi.

"Batı'nın yaptığı gibi Rusya'ya yaptırım uygulayacağımız bir noktada değiliz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Batı'nın yaptırımlarına bağlı değiliz. Biz güçlü bir devletiz ve Rusya ile olumlu ilişkilerimiz var"

Erdoğan, Rusya ve Türkiye'nin her alanda birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.



Tahıl koridoru anlaşmasının iki ay uzatılmasını değerlendiren Erdoğan "Bu, Başkan Putin ile olan özel ilişkimiz nedeniyle mümkün oldu" dedi.