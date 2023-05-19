Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs öncesi CNN International'a flaş açıklamalar: İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ikinci tur öncesi "İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Biden'a açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi. Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Attığımız adımların sonuçlarını gördük." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan CNN International'dan Becky Anderson'a Türkiye seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda konuşan Başkan Erdoğan "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Erdoğan, önümüzdeki hafta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde verdiği özel bir röportajda, Türkiye'nin Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarını güçlendirmeye yardımcı olması için Ankara üzerinde artan baskıya rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel ve büyüyen bir ilişkisi olduğunu söyledi.
"Batı'nın yaptığı gibi Rusya'ya yaptırım uygulayacağımız bir noktada değiliz" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Batı'nın yaptırımlarına bağlı değiliz. Biz güçlü bir devletiz ve Rusya ile olumlu ilişkilerimiz var"
Erdoğan, Rusya ve Türkiye'nin her alanda birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
Tahıl koridoru anlaşmasının iki ay uzatılmasını değerlendiren Erdoğan "Bu, Başkan Putin ile olan özel ilişkimiz nedeniyle mümkün oldu" dedi.
ABD BAŞKANI BİDEN'A TEPKİ
Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ı kendisine 'otokrat' dediği için eleştirdi ve "Bir diktatör ikinci tur seçimlere girer mi?" dedi.
"ŞU ANDA İSVEÇ İÇİN HAZIR DEĞİLİZ"
İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili Erdoğan "İsveç, terör örgütlerinin Türkiye'deki dallarının İsveç'te, Stockholm sokaklarında serbestçe dolaşmasına izin verdiği sürece, İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakamayız" dedi.
"Şu anda İsveç için hazır değiliz" diyen Erdoğan Sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü bir NATO ülkesi, konu terörle mücadele olduğunda güçlü bir duruşa sahip olmalıdır."
"28 MAYIS SEÇİMİ TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN YENİ BİR DENEYİM"
Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turu için "Bu, Türk demokrasisi için yeni bir deneyimdir. Halkımın önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlerde güçlü bir demokrasi için sahneye çıkacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
CNN'in haberinde "Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda Kılıçdaroğlu karşısında yaklaşık beş puanlık bir üstünlük sağladı" denildi ve meclis çoğunluğunun da Cumhur İttifakı tarafından kazanıldığının altı çizildi.
"TÜRKİYE'DE KİMSE FİKİRLERİ YÜZÜNDEN PARMAKLIKLARIN ARKASINDA DEĞİL"
"Türkiye'de kimse fikirleri yüzünden parmaklıkların arkasında değil" diyen Erdoğan, "İstikrar ve güven çok önemli ve istikrar arayanlar sandıkta gereğini yapacaktır" sözleri ile seçimi kazanacağına olan inanını belirtti.
"ATTIĞIMIZ ADIMLARIN SONUÇLARINI GÖRDÜK"
Başkan Erdoğan faiz oranlarını düşürme kararı ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: "Faiz oranları ve enflasyonun pozitif yönde ilişkili olduğuna dair bir tezim var. Faizler ne kadar düşerse enflasyon o kadar düşer. Attığımız adımların sonuçlarını gördük."
SİNAN OĞAN DEĞERLENDİRMESİ
Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" dedi.
SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur vaatleri arasında gösterilen Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesine de değinen Erdoğan çalışmaların hali hazırda yapıldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ediyoruz, bu süreç çoktan başladı. Bir milyon mülteciyi anavatanlarına döndürmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin, ülkelerine geri gönderilmelerini kolaylaştırmak için Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettiğini söyledi.
Erdoğan, "Türk STK'ları, Suriye'nin kuzeyindeki mültecilerin anavatanlarına dönebilmeleri için konutlar inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Bir milyon mülteciyi anavatanlarına dönmeye teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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