19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi yarın başlıyor

Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi yarın başlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2023
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurtdışına kayıtlı Türk vatandaşları, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere, gümrük kapıları ve temsilciliklerde yarın oy kullanmaya başlayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA