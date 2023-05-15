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CHP medyasından Ayşenur Arslan ikinci tur için Selahattin Demirtaş çağrısı yaptı: Demirtaş ve Kavala için sandığa gidin

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.05.2023 Güncelleme Tarihi: 15.05.2023
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CHP medyasından Ayşenur Arslan ikinci tur için Selahattin Demirtaş çağrısı yaptı: Demirtaş ve Kavala için sandığa gidin

Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı oyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2,5 milyon oy farkı ile geride bıraktı. Erdoğan'ın aldığı yüzde 49,5'lik oy oranı sonrası seçim ikinci tura kalırken HDP ve PKK desteğine rağmen kazanamayan Kılıçdaroğlu cephesinde üzüntü hakim. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu destekçisi Ayşenur Arslan canlı yayında ikinci turu değerlendirirken terörden tutuklu Selahattin Demirtaş için sandığa gidilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Arslan ayrıca "Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne', bu kadar çabuk moral bozulmasın." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemki seçimlerinden birini yaşarken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49.5 oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark attı.Bu gelişme sonrası seçimler ikinci tura kalırken yeni seçim tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi.

HDPKK DESTEĞİNE RAĞMEN KAYBETTİ

Seçimlerde HDP ve PKK desteğine rağmen yüzde 44.89 oy olarak yandaşlarını ve seçmenlerini üzen Kılıçdaroğlu bugün yayınladığı videolara sinirden masayı tokatladı.

YORGUN VE ÜZGÜN HALDE...

CHP Genel Merkezi'nden olduğu tahmin edilen paylaşımda masayı tokatlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı. Seçmenlerini ikinci tur için gazlamaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yorgun hali ve üzgün surat ifadesi dikkat çekti.

HDP GÜZELLEMELERİNE DEVAM

Bu gelişmelerin ışığında HDPKK güzellemesi yapan CHP kanalları seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun fark yemesine rağmen bu tavrından vazgeçmiyor.

"BAKIN REİSÇİLERE ÖLÜMÜNE ÖLÜMÜNE"

Kılıçdaroğlu destekçisi Ayşenur Arslan yaptığı açıklamada "Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne' bu kadar çabuk moral bozulmasın." ifadelerini kullandı.

KAVALA VE DEMİRTAŞ İÇİN SANDIĞA GİDİN

Arslan ayrıca terörden tutuklu Demirtaş için "sandığa gidin" çağrısı yaparken "Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Demirtaş ve Kavala için sandığa gidin "DEMİRTAŞ VE KAVALA İÇİN SANDIĞA GİDİN"

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