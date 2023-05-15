CHP medyasından Ayşenur Arslan ikinci tur için Selahattin Demirtaş çağrısı yaptı: Demirtaş ve Kavala için sandığa gidin
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı oyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2,5 milyon oy farkı ile geride bıraktı. Erdoğan'ın aldığı yüzde 49,5'lik oy oranı sonrası seçim ikinci tura kalırken HDP ve PKK desteğine rağmen kazanamayan Kılıçdaroğlu cephesinde üzüntü hakim. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu destekçisi Ayşenur Arslan canlı yayında ikinci turu değerlendirirken terörden tutuklu Selahattin Demirtaş için sandığa gidilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Arslan ayrıca "Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne', bu kadar çabuk moral bozulmasın." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemki seçimlerinden birini yaşarken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49.5 oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark attı.Bu gelişme sonrası seçimler ikinci tura kalırken yeni seçim tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi.
HDPKK DESTEĞİNE RAĞMEN KAYBETTİ
Seçimlerde HDP ve PKK desteğine rağmen yüzde 44.89 oy olarak yandaşlarını ve seçmenlerini üzen Kılıçdaroğlu bugün yayınladığı videolara sinirden masayı tokatladı.
YORGUN VE ÜZGÜN HALDE...
CHP Genel Merkezi'nden olduğu tahmin edilen paylaşımda masayı tokatlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı. Seçmenlerini ikinci tur için gazlamaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yorgun hali ve üzgün surat ifadesi dikkat çekti.
"BAKIN REİSÇİLERE ÖLÜMÜNE ÖLÜMÜNE"
Kılıçdaroğlu destekçisi Ayşenur Arslan yaptığı açıklamada "Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne' bu kadar çabuk moral bozulmasın." ifadelerini kullandı.
KAVALA VE DEMİRTAŞ İÇİN SANDIĞA GİDİN
Arslan ayrıca terörden tutuklu Demirtaş için "sandığa gidin" çağrısı yaparken "Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 banka emeklilere ödemeleri güncelledi! 7.500 TL'lik zam 20.000 bin TL'yi netleştirdi! SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açıldı!
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...