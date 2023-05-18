Bir CHP klasiği! Kendi sistemlerine yanlış girdikleri seçim sonuçlarını kanıt olarak sunup YSK'ya itiraz ediyorlar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken seçim gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu "Öndeyiz" diye paylaşım yaparken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da ekranlar önüne çıkarak Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etmişlerdi. Ancak kısa süre sonra CHP'nin seçim verilerini kendi sistemine yanlış girdiği ve seçimi Başkan Erdoğan'ın önde tamamladığı ortaya çıkmıştı. Verilerin sisteme yanlış girildiği CHP tarafından da kabul edilirken ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Bazı illerde CHP'li isimler partinin elindeki yanlış verilerin ekran görüntüsünü ekleyerek YSK'ya itirazda bulunuyor. Kendi yaptığı hatalı veri girişi sonrası faturayı başkalarına kesmeye çalışan CHP zihniyeti yine şaşırtmadı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'luk oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ: KILIÇDAROĞLU ÖNDE
Seçim gecesi geride olduklarını bilmelerine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu "Kazanıyoruz" diye paylaşım yaparken ekranlara çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun oy sayımında önde olduğunu ifade etmişti.
İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ
Hatta Ekrem İmamoğlu seçimler henüz belli olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan etmişti.
CHP SİSTEMİNE YANLIŞ VERİLERİ GİRDİ
Ancak seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen CHP'nin seçimlerde kendi oy sistemine yanlış verileri girdiği ortaya çıktı. CHP de parti olarak bunu resmen doğruladı.
YANLIŞ VERİLERLE BİR DE YSK'YA İTİRAZ ETTİLER
Ancak bu gelişmelere rağmen CHP'liler bazı illerde kendi sistemlerine yanlış işledikleri verilerin ekran görüntülerini delil olarak ekleyerek YSK'ya itiraz ediyor.
Kendi sistemlerine seçim verilerini yanlış giren CHP'lilerin bu verileri kullanarak itiraz etmesi vatandaşları düşündürdü. Nitekim her sandıktaki sandık kurulu üyelerine verilen sandık sonuç tutanakları buralardan tüm parti genel merkezlerine iletilmişti.
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