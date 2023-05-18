Bir CHP klasiği! Kendi sistemlerine yanlış girdikleri seçim sonuçlarını kanıt olarak sunup YSK’ya itiraz ediyorlar...

YANLIŞ VERİLERLE BİR DE YSK'YA İTİRAZ ETTİLER

Ancak bu gelişmelere rağmen CHP'liler bazı illerde kendi sistemlerine yanlış işledikleri verilerin ekran görüntülerini delil olarak ekleyerek YSK'ya itiraz ediyor.

Kendi sistemlerine seçim verilerini yanlış giren CHP'lilerin bu verileri kullanarak itiraz etmesi vatandaşları düşündürdü. Nitekim her sandıktaki sandık kurulu üyelerine verilen sandık sonuç tutanakları buralardan tüm parti genel merkezlerine iletilmişti.