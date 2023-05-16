Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik: Seçim sonuçları yurt dışında olumsuz algı yapanlara cevap niteliğinde
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. Bu gelişmeler sonrası İYİ Parti'nin koalisyondaki yerinden ve HDP'nin masada olmasından duyduğu rahatsızlık sonrası partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti. İşte Ağıralioğlu'nun sözleri...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı oy ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark attı.
28 MAYIS'TA YENİDEN SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
AĞIRALİOĞLU'NDAN TEBRİK
Bu gelişmeler yaşanırken 7'li koalisyonun sözde milliyetçi partisi olan İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.
İşte Ağıralioğlu'nun açıklamaları:
YURT DIŞINDA ALGI YAPANLARA CEVAP OLDU
Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır.
SÜREÇ TÜRK MİLLETİ'NİN TERAZİSİNDEDİR
Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti'nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun. Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar! Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık.
MUHALEFET YANLIŞTA ISRAR DİRETTİ
Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır. Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum! Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lâzımdır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin.
İSTİFA KARAR ALMIŞTI
Ağıralioğlu seçimlerden önce yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin koalisyondaki yerinden ve HDP ile yapılan ittifaka itiraz ederek istifa kararı almıştı.
KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ
Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuşmuştu.
"KILIÇDAROĞLU İYİ PARTİ İLE HELALLEŞMELİ"
Ağıralioğlu katıldığı yayında ise "Masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığı yapmaları asla kabul edilir bir şey değil." diyerek altılı koalisyonu hedef almıştı. Ağıralioğlu ayrıca Kılıçdaroğlu için "İYİ Parti ile helalleşmeli" demişti.
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