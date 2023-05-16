Yenilgiyi hazmedemeyen İngilizlerden skandal borsa çağrısı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için yeni operasyona başladılar
Türkiye genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Yoğun katılımla yapılan seçimler, dünya genelinde büyük ilgiyle takip edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini isteyen ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Avrupalılar, 14 Mayıs seçimlerinden sonra gerçekleri anlatmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun Londra'da görüştüğü İngiliz ekonomist Timothy Ash, yenilgiyi hazmedemeyince 'borsada spekülasyon yap' önerisinde bulundu.
14 Mayıs Pazar günü Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini dünya yakından takip etti. Başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok ülke Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALDI
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'IN DENGİ DEĞİL
7 düveli arkasına alarak seçimlere giren ve destekçilerine hayal kırıklığı yaşatan Kemal Kılıçdaroğlu'na merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Şirketi'nin gelişen piyasalardan sorumlu kıdemli stratejisti Timothy Ash'tan eleştiri geldi.
Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda "Türkiye, Batı cephesine yeniden kollarını açacak" diyen Ash, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çark edip, "Kılıçdaroğlu ile birkaç ay önce Londra'da diğer yatırımcılarla görüştüm ve sorulara verdiği yanıtların zayıf olduğunu düşündüm. O zamanlar bu adamın bir seçim yarışında RTE'nin dengi olmadığını anladım. Bu endişeler bir şekilde gerçeğe döndü. Muhalefet Kılıçdaroğlu'nun zafiyetlerini başından beri biliyordu, Meral Akşener bir nevi gemiden kaçmaya çalıştı" dedi.
SKANDAL BORSA ÇAĞRISI
İlk turda hayal kırıklığına uğrayan Ash, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl vermeyi de sürdürdü. Ash, ikinci tur öncesi borsada spekülasyonlarla ekonomiyi hedef alması önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesi için "Kılıçdaroğlu için şu anda belki son bir şans, ikinci turdan önce borsa gibi aparatlarla Türkiye'nin ekonomik olarak çakılması kaldı..." ifadelerini kullandı.
BAZI HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ
Timothy Ash'ın borsa çağrısı sonrası bugün bazı hisselerdeki sert düşüşler dikkat çekti.
İşte günün en çok düşen hisselerinin listesi:
TEMİZ PARA BULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı açıklanmadan önce ABD ve İngiltere'ye icazet seferlerinde bulunmuştu. İki ülkede ekonomistlerle görüştüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, İngiltere'de 300 milyar dolar temiz para bulduğunu iddia etmişti. CHP lideri, yıllar önce ise aynı İngiltere'nin tefeci olduğunu öne sürmüş, Türkiye'deki iktidarı tefecilerle iş yapmakla suçlamıştı.
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