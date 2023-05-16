Yenilgiyi hazmedemeyen İngilizlerden skandal borsa çağrısı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için yeni operasyona başladılar

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda "Türkiye, Batı cephesine yeniden kollarını açacak" diyen Ash, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çark edip, "Kılıçdaroğlu ile birkaç ay önce Londra'da diğer yatırımcılarla görüştüm ve sorulara verdiği yanıtların zayıf olduğunu düşündüm. O zamanlar bu adamın bir seçim yarışında RTE'nin dengi olmadığını anladım. Bu endişeler bir şekilde gerçeğe döndü. Muhalefet Kılıçdaroğlu'nun zafiyetlerini başından beri biliyordu, Meral Akşener bir nevi gemiden kaçmaya çalıştı" dedi.