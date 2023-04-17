Faiz lobisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor! 7'li koalisyona 14 Mayıs sonrası "balayı" vaadi

7'li koalisyon masası ABD ve Avrupa'nın takdirini kazanmak için siyasi ve ekonomik başlıklarda bağımsız politikalardan vazgeçerek, dış güdümde bir politika izleyeceğini sık sık deklare ediyor. Küresel çetenin planlarıyla uyumlu olan "mutabakat metni" ile birlikte CHP'nin ABD'den ithal ekonomistleri de koalisyonun hayalindeki Türkiye'nin nasıl yönetileceğinin adeta bir ön izlemesi olarak dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan'ın "Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor" sözleri de 14 Mayıs ne derece önemli olduğunu ortaya koyuyor.