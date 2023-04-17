Faiz lobisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor! 7'li koalisyona 14 Mayıs sonrası "balayı" vaadi
7'li koalisyon Batı merkezli söylemleriyle Türkiye'yi eski günlerine döndürmenin hayalini kurarken, yayınladıkları "ortak mutabakat"ta da ABD ve Avrupa ile uyumlu politikaların taahhüdünü veriyor. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin yanı sıra, küresel çete de koalisyonun arkasında saf tutuyor. IMF'ye göz kırpan politikalar vadeden Kılıçdaroğlu'nu faiz lobisi de gazlamaya devam ediyor. Bunların son örneği İngiliz ekonomist Timothy Ash'in "Muhalefet kazanırsa bu Batı'yla ikinci bir balayı dönemi olur" sözleri oldu.
7'li koalisyon masası ABD ve Avrupa'nın takdirini kazanmak için siyasi ve ekonomik başlıklarda bağımsız politikalardan vazgeçerek, dış güdümde bir politika izleyeceğini sık sık deklare ediyor. Küresel çetenin planlarıyla uyumlu olan "mutabakat metni" ile birlikte CHP'nin ABD'den ithal ekonomistleri de koalisyonun hayalindeki Türkiye'nin nasıl yönetileceğinin adeta bir ön izlemesi olarak dikkat çekiyor.
Başkan Erdoğan'ın "Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor" sözleri de 14 Mayıs ne derece önemli olduğunu ortaya koyuyor.
KÜRESEL ÇETE KILIÇDAROĞLU'NU GAZLIYOR
Küresel güçlerin ekonomisti olan Timoth Ash, 7'li koalisyonun 14 Mayıs'ta seçimi kazanması durumunda Türkiye ile Batı arasında adeta bir "balayı" dönemi başlayacağını iddia etti.
Muhalefet kazanırsa ikinci balayı yaşanacağını söyleyen Ash, "Yabancı yatırımcılar muhalefetin ekonomi ekibini iyi tanıyor ve saygı duyuyor. Eğer muhalefet kazanırsa bu dönem Batı'yla ikinci bir balayı dönemi olur. Batılı yabancı büyük bir sermayenin Türkiye'ye akacağını göreceğiz. Muhalefet bu yatırımcı rüzgârını arkasına alacak. Mali kurallarda Ortodoks politikalara dönmek oldukça önemli. Ancak benim endişem altı partiden oluşan bir koalisyonun ülkeye siyasi istikrar getirip getirmeyeceği" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN IMF PLANI
Koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada adeta küresel ekonomi çetesine selam çakmıştı. Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz." ifadelerini kullanarak Türkiye'yi yeniden IMF'ye mahkum edeceğini itiraf etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası Timothy Ash de benzer bir yorumda bulunmuş ve Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye batıdan para akacak diyerek Washington ve Brüksel'i işaret etmişti.
Ash Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu Mayıs'taki seçimi kazanırsa, Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak. Kılıçdaroğlu ilk ziyareti kesinlikle Washington ya da Brüksel'e yapacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk canlanmasıyla geri dönecek." ifadelerini kullanmıştı.
ASH TÜRKİYE'NİN IMF'YE TESLİM OLMASINI İSTİYOR!
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Batı'dan para geleceğini söyleyen Ash geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamıştı.
Timothy Ash geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sormuştu.
Twitter hesabından Türkiye ekonomisine dair paylaşım yapan İngiliz ekonomist, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?..."
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