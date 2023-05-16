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Son dakika | Sınır hattında 12 şüpheli yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Son dakika | Sınır hattında 12 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi...MSB: Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.

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