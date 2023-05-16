Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan milletvekili oldu: Başkanımızın yanında olmaktan onurluyum

Prof. Dr. Yerebakan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çıktığı yolu şöyle anlattı: "21 yıl önce ilerlemeye olan sarsılmaz bağlılığı ve ülkemizin potansiyeline olan inancı bir dönüşüm kıvılcımını ateşledi. Dönüştürücü eylemleri, kalbimizde silinmez bir iz bırakarak, ülkemizi daha iyiye doğru yeniden şekillendirdi. Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktan onur duyuyorum. Ve şimdi, ürettiği hizmet siyasetiyle, sarsılmaz bir kararlılıkla ülkemizin geliştiği, parladığı ve tüm beklentileri aştığı bir gelecek tasavvur ediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yerebakan, "Vizyoner liderliği daha büyük hayaller kurmamız, daha çok başarmamız ve büyük Türkiye mirası için bize ilham veriyor. Onun rehberliğinde en güzel hayallerimizi bile aşan bir geleceği şekillendireceğiz." diye konuştu.