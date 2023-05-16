Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan milletvekili oldu: Başkanımızın yanında olmaktan onurluyum
AK Parti İstanbul 2. Bölge'den 2'nci sıra milletvekili adayı olan 41 yaşındaki ünlü Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Yerebakan AK Parti milletvekili oldu. Sabah Gazetesi Günaydın eki yazarlarından Yerebakan seçimlerinin ardından, “Erdoğan’ın vizyoner liderliği bize ilham veriyor." diye konuştu.
AK Parti İstanbul 2. Bölge'den 2'nci sıra milletvekili adayı olan 41 yaşındaki ünlü Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, artık milletvekili.
Yerebakan, "Yeni bir yüzyıla doğru bu muhteşem yolculuğa çıkarken, ülkemizin güçlü davasını amansızca savunan Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktan onur duyuyorum. Kampanya döneminde şahit olduğum yegâne gerçek, vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünün tarifsiz oluşudur. Ona aklında ve kalbinde verdiği yere kimsenin ulaşma ihtimali yok" dedi.
Yerebakan'ın Meclis'e girmesi hemşerileri tarafından da sevinçle karşılandı. Yerebakan, Ardeşen'in 3'üncü milletvekili oldu.
Prof. Dr. Yerebakan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çıktığı yolu şöyle anlattı: "21 yıl önce ilerlemeye olan sarsılmaz bağlılığı ve ülkemizin potansiyeline olan inancı bir dönüşüm kıvılcımını ateşledi. Dönüştürücü eylemleri, kalbimizde silinmez bir iz bırakarak, ülkemizi daha iyiye doğru yeniden şekillendirdi. Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktan onur duyuyorum. Ve şimdi, ürettiği hizmet siyasetiyle, sarsılmaz bir kararlılıkla ülkemizin geliştiği, parladığı ve tüm beklentileri aştığı bir gelecek tasavvur ediyor." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Yerebakan, "Vizyoner liderliği daha büyük hayaller kurmamız, daha çok başarmamız ve büyük Türkiye mirası için bize ilham veriyor. Onun rehberliğinde en güzel hayallerimizi bile aşan bir geleceği şekillendireceğiz." diye konuştu.
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