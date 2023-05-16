İYİ Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker’den çarpıcı değerlendirme: Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi

İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, seçime dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 7'li koalisyonun HDP-PKK ile ilişkisini değerlendiren Beker, "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu." dedi. Beker, ikinci tur için de çarpıcı ifadeler kullandı.

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