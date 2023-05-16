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FETÖ’cüler seçimlerin ardından ülkeden kaçmaya çalışıyor! MSB duyurdu: 3 terör örgütü mensubu yakalandı

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Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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FETÖ’cüler seçimlerin ardından ülkeden kaçmaya çalışıyor! MSB duyurdu: 3 terör örgütü mensubu yakalandı

14 Mayıs’ta yapılan Türkiye’nin tarihi için kritik öneme sahip seçimlerin ardından Cumhur İttifakı’nın, Millet İttifakı’na 2.5 milyonluk oy farkı atması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 28 Mayıs’taki 2. Seçimi beklemeden, ülkeden kaçmaya başlamasına yol açtı. Milli iradenin tecelli ettiği seçimler vatan hainlerinin gözünü korkuttu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’den Yunanistan’a yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı ve yakalananlardan 3’ünün FETÖ mensubu olduğu belirtildi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49.50'lik oy oranı ile ilk turda yüzde 50'lik oy oranına az bir farkla erişemeyerek 2. turda zafere en yakın isim olarak adını yazdırdı.

MECLİS'TE DE ZAFER!

Milletvekilliği seçiminde ise Cumhur İttifakı ezici bir çoğunluk sağladı. Milli irade, arkasını terör örgütü PKK'ya dayayan HDP ile iş tutan CHP, İYİ Parti ve Millet İttifakı'nın diğer ortaklarına büyük bir ders verdi. AK Parti 268, MHP 52, CHP 168, İYİ Parti 46, Yeşil Sol Parti 59, Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkardı.

FETÖ'CÜLER SEÇİMİN ARDINDAN ÜLKEDEN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR!

Bu durum, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gözünü korkuttu. 2. Tura giden seçimleri beklemeden ülkeden kaçmaya çalışan vatan hainlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yakalandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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