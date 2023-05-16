AK Parti ve CHP’den YSK’ya yurt dışı oy verme takvimiyle ilgili itiraz! YSK’dan flaş karar

14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonuçlarla 28. dönem TBMM tablosu şekillenirken 13. cumhurbaşkanını belirlemek için Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. 2. tur seçimi için yurt dışında oy kullanma süreci ise daha erken tarihte başlayacak.

Daha önce alınan kararla 5 gün olarak belirlenen bu sürecin 14 Mayıs'tan sonra 2 güne indirilmesine ilişkin AK Parti ve CHP'den açıklama geldi.