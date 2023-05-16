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AK Parti ve CHP'den YSK'ya yurt dışı oy verme takvimiyle ilgili itiraz! YSK'dan flaş karar

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Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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AK Parti ve CHP’den YSK’ya yurt dışı oy verme takvimiyle ilgili itiraz! YSK’dan flaş karar

AK Parti ve CHP temsilcileri yurt dışı oy verme takvimi ile ilgili olarak YSK'ya itirazda bulundu. YSK'nın 16 Mart tarihinde aldığı karara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması durumunda yurt dışında oy kullanma tarihleri 5 gün olarak belirlenmişti. Bu sürenin 2 güne indirilmesi yönünde karar alınması sonrası AK Parti ve CHP harekete geçti. YSK itirazlar sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonuçlarla 28. dönem TBMM tablosu şekillenirken 13. cumhurbaşkanını belirlemek için Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. 2. tur seçimi için yurt dışında oy kullanma süreci ise daha erken tarihte başlayacak.

Daha önce alınan kararla 5 gün olarak belirlenen bu sürecin 14 Mayıs'tan sonra 2 güne indirilmesine ilişkin AK Parti ve CHP'den açıklama geldi.

AK PARTİLİ ÖZEL: SANDIK SAYILARI ARTIRILMALI
AK Parti, yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylaması kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin artırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023'te başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurulup, yurt dışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının artırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

CHP: MAÇ DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de başvuruda başvuru dilekçesini teslim ettikten sonra YSK önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurulumuza başvuru yaptık. Kurulumuz da biraz sonra toplantısında gündeme alıp kararını verecek. Başvurumuz yurt dışı seçmenlerimizin oy kullanma tarihleriyle ilgili.

Maç devam ediyor, bitmedi. Maç devam ederken kural değiştirilmez. Daha önce YSK'mızın 16 Mart tarihinde aldığı karar uyarınca seçimin 2. tura kalması durumunda yurt dışındaki ülkelerdeki oy kullanma tarihleri belirlenmişti. 20-24 Mayıs, 5 gün olarak belirlenmişti.

Dün akşam alınan kararla, belli gerekçelerle bu, 20-21 Mayıs yani 5 günden 2 güne indiriliyor. Farklı ülkelerde farklı uygulamalar... Burada esas olan seçmenin iradesini tecelli ettirmesini sağlamaktır. Sandık sayısını artırmamız gerekir. Bu konuda başvuru yaptık.

Biz en doğru kararın verileceğine inanıyoruz. Çünkü yurt dışı seçmenler de tüm planlarını bu kararlara göre yapıyorlar. Seçmenler seçimin 2. tura kalması durumunda oy kullanacakları tarihlere göre planlamalarını yaptılar.

Maç bitmedi. İlk maçın, ilk bölümün kazananı yok. Önemli olan seçmenin iradesine hepimizin sahip çıkmasıdır."

YSK'DAN FLAŞ KARAR
AK Parti ve CHP'nin itirazları sonrası YSK oy takvimini yeniden düzenledi .YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanya'da oy verme süresinin uzatıldığını açıkladı.

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