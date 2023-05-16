CHP Genel Merkezi’nde neler yaşandı? Veri sisteminin çöküşü sonrası olanları eski CHP’li Eren Aksoyoğlu anlattı

ESKİ CHP ÜYESİNDEN SERT ELEŞTİRİ

"CHP bir süre önce doğasını kaybetti" diyen Aksoyoğlu, partinin nasıl gerilediğini anlatırken sert ifadeler kullandı. "Buna CHP büyük kongresi dahil olmak üzere bulunduğumuz her ortamda itiraz ettik. Bir süre sonra ses verebileceğimiz bir mekanizma da kalmadı. Ancak partide demokrasi olsa, özgür delegenin oylarıyla seçilmiş yöneticilerin desteğini bulurduk. Kimseyi arayıp 'yardım edin, burası gidiyor' diyemedik. Çünkü listenin hepsi, arkadaşlarım kusura bakmasınlar, hepsi itiraz etmek yerine Kılıçdaroğlu'nun yörüngesinden çıkmamayı tercih ettiler. İşte partide demokrasi tam olarak bu yüzden gerekli" mesajını paylaştı.