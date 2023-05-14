14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Seçimler öncesi metroda provokasyon! Takkeli ve şalvarlı vatandaşa küfürler edip saldırdı

Seçimler öncesi metroda provokasyon! Takkeli ve şalvarlı vatandaşa küfürler edip saldırdı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
ABONE OL
Seçimler öncesi metroda provokasyon! Takkeli ve şalvarlı vatandaşa küfürler edip saldırdı

Tarihi seçimlerin başlaması saatler kala İstanbul'daki Atatürk Havalimanı metrosundaki şahıs büyük bir provokasyona imza attı. Takkeli ve şalvarlı olan vatandaşa "Defol git Türkiye'den" demesinin ardından küfürler savuran şahıs yumruk atma teşebbüsünde bulundu. Yaşanan bu olay sonrası metroda ortalık karıştı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine saatler kala toplumu provoke etmeye yönelik girişimler de yaşanmaya devam ediyor.

GİYİMİ NEDENİYLE KÜFÜRLER SAVURDU

Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı metrosunda bir şahıs, giyimi nedeniyle bir genci hedef alarak tehdit ve küfürler savurdu, ardından gence saldırdı.

"DEFOL GİT TÜRKİYE'DEN" DİYEREK KÜFÜRLER SAVURDU

Yaşanan olayda karşısındaki vatandaşa "Defol git Türkiye'den" hakaretinde bulunan kişi küfürler savurdu.

Küfürleri sonrası giyimi nedeniyle hedef aldığı kişiye yumruk sallayan şahıs ile metroda arbede yaşandı.

Seçimler öncesi metroda provokasyon SEÇİMLER ÖNCESİ METRODA PROVOKASYON

Seçimin nabzı A Haber / ATV ortak yayınında atacak
CHP ve HDP’liler üç hilal taşıyan otomobile saldırdı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA