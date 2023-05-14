Seçimler öncesi metroda provokasyon! Takkeli ve şalvarlı vatandaşa küfürler edip saldırdı
GÜNDEM ahaber.com.tr
Tarihi seçimlerin başlaması saatler kala İstanbul'daki Atatürk Havalimanı metrosundaki şahıs büyük bir provokasyona imza attı. Takkeli ve şalvarlı olan vatandaşa "Defol git Türkiye'den" demesinin ardından küfürler savuran şahıs yumruk atma teşebbüsünde bulundu. Yaşanan bu olay sonrası metroda ortalık karıştı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine saatler kala toplumu provoke etmeye yönelik girişimler de yaşanmaya devam ediyor.
GİYİMİ NEDENİYLE KÜFÜRLER SAVURDU
Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı metrosunda bir şahıs, giyimi nedeniyle bir genci hedef alarak tehdit ve küfürler savurdu, ardından gence saldırdı.
"DEFOL GİT TÜRKİYE'DEN" DİYEREK KÜFÜRLER SAVURDU
Yaşanan olayda karşısındaki vatandaşa "Defol git Türkiye'den" hakaretinde bulunan kişi küfürler savurdu.
Küfürleri sonrası giyimi nedeniyle hedef aldığı kişiye yumruk sallayan şahıs ile metroda arbede yaşandı.
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