Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak! En doğru grafik ve bilgilerle evinize konuk oluyoruz! Seçim Özel ortak yayını Pazar 16.00'da...
Türkiye 100. yılında tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken seçimin nabzı 14 Mayıs gecesi ATV / A Haber ortak yayınında atacak. Milli iradenin tecelli edeceği bu tarihi gecede alanında uzman isimler ve muhabir ekibimiz seçimlere damga vuracak tarihi bilgileri canlı yayında aktaracak. Diğer yandan ATV / A Haber ekranlarında en anlaşılır grafikler, net analizler ve doğru sonuçlar milyonların evine konuk olacak. Yapılacak yayınlara Turkuvaz Medya'nın yüksek teknolojiye sahip stüdyoları ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...
TARİHİ GECEDE SONUÇLAR ATV / A HABER ORTAK YAYININDA
Milli iradenin tecelli edeceği bu tarihi gecede ATV / A Haber ortak yayınında, açıklanan seçim sonuçlarını uzman isimler il il yorumlayacak.
SEÇİMLERE DAMGA VURACAK BİLGİLER BURADA
Diğer yandan seçime damga vuracak bilgiler ve siyasi isimlerin seçim sonrası yapacağı açıklamalarda da ATV / A Haber ekranlarında sizlerle birlikte olacak.
EN ANLAŞILIR GRAFİKLERLE EVLERİNİZE KONUK OLACAĞIZ
ATV / A Haber ekranlarında en anlaşılır grafikler, net analizler ve doğru sonuçlar milyonlarla birlikte paylaşılacak.
ALANINDA UZMAN İSİMLER ORTAK YAYINDA
Siyasilerden gazetecilere, analiz uzmanlarından kamuoyu araştırmacılarına kadar alanında uzman çok sayıda isim yapacakları değerli analizlerle saat 16.00'da başlayacak yayınla Türkiye'deki evlere konuk olacak.
YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP STÜDYOLARIMIZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Turkuvaz Medya'nın yüksek teknolojiye sahip stüdyolarının ev sahipliği yapacağı tarihi yayın Pazar 16.00'da başlayarak sabaha kadar sürecek.
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