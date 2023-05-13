Doğrulama platformlarında Soros izi! ’Teyit Org’ ile ’Doğruluk Payı’ tartışma konusu oldu

Bazı uzmanlar, 'Doğruluk Payı'nın, ABD'nin "sözde demokrasi, liberalizm ve özgürlüklerin ihracı" hedefi doğrultusunda Türkiye'de faaliyet göstermek üzere kurulduğu değerlendiriliyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTI

Teyit.Org ise Mehmet Atakan Foça ve Gülin Çavuş tarafından 2015'te İstanbul'da kuruldu.

Mehmet Atakan Foça'nın terör örgütü PKK/KCK'lı gruplarla Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde 2014'te etkinliklere katıldığı biliniyor. Üniversite yıllarında terör örgütü destekleyen paylaşımlar yaptığı da açık kaynaklarda yer almıştı.

2017-2019'da teyit.org finansmanı kapsamında; ABD Büyükelçiliği Büyük Hibe Programı, İngiltere Ankara Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı, Avrupa Demokrasi Vakfı (EED), Alman Heinrich Böll Vakfı (HSB) gibi kuruluşlara fon için başvuru yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Alman Marshall Fonu (GMF) projeleri kapsamında 2020'de ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenecek şahıslar arasında yer aldı.

Teyit Org'un diğer kurucusu Gülin Çavuş 2010 ve 2013 TKP destekli faaliyetlere katıldığı, TKP'nin yayın organı Sol Haber'de muhabirlik yaptığı biliniyor. Radikal sol örgütlerle bağlantısı olan Çavuş, ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosu tarafından 2022'de düzenlenen TechCamp etkinliğine katılması dikkat çekici.

FONLAMAK İÇİN SIRAYA GİRMİŞLER

Teyit Org'a META tarafından, 2021'de 243 bin 400 ABD Doları, 2022-2023 dönemde ayda 48 bin ABD Doları olmak üzere toplamda 12 milyon 751 bin 885 TL gelir sağlanmış. Tiktok'tan ise 2021'den bu yana 6 milyon 957 bin 464 TL kazandığı biliniyor.

Teyit org'a 26.07.2021'den itibaren META ve Tiktok dışından yurt dışı merkezli kuruluşlardan 2 milyon 115 bin 915 TL fon aktarıldı. Şirketler dışında ise NED'in yüzde 3.9'luk payla ilk sırada olduğu, ikinci bağışçının yüzde 1.7'lik payla ABD merkezli uluslararası Gazeteciler Merkezi, üçüncü sırada ise yüzde 1.33'lük payla Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Türkiye Delegasyonu (EEAS) geliyor.