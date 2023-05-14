14 Mayıs 2023, Pazar
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RTÜK’ten son dakika seçim yasağı açıklaması

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Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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RTÜK’ten son dakika seçim yasağı açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı bilgilendirmesi yaptı.

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