Sakarya’da İYİ Partili görevlilerden AK Parti Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek’e saldırı

DEMOKRASİ ŞÖLENİNE GÖLGE DÜŞÜRME ÇABASI

Çiğdem Erdoğan Atabek olay sonrası yaptığı paylaşımda "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum." ifadelerini kullandı.