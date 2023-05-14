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İstanbul Adliyesi'nde seçim sonucu için ekran kuruldu

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Giriş Tarihi: 14.05.2023
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İstanbul Adliyesi’nde seçim sonucu için ekran kuruldu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy verme işlemi sona erdi. İstanbul Adalet Sarayı içerisinde yer alan İl Seçim Kurulu, bina içerisine kurduğu ekran ile seçim verilerini paylaşacak.

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