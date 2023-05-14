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Seçim günü provokatörlerden sosyal medyada kirli algı operasyonu! 7 yıl hapis cezası alabilirler...

Tarihi 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıldı. Vatandaşları provoke etmek için bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşanlara yönelik harekete geçildi ve haklarında işlem başlatılacağı bildirildi. Bu provokasyonun 7 yıl gibi ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:37
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Seçim günü provokatörlerden sosyal medyada kirli algı operasyonu! 7 yıl hapis cezası alabilirler...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm yurtta yoğun katılımla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seçim günü provokatörlerden sosyal medyada kirli algı operasyonu! 7 yıl hapis cezası alabilirler...

Oy verme işlemi devam ederken sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

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Seçim günü provokatörlerden sosyal medyada kirli algı operasyonu! 7 yıl hapis cezası alabilirler...

Akımı başlatanların CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken mührü kırdıkları gözlemlendi.

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Seçim günü provokatörlerden sosyal medyada kirli algı operasyonu! 7 yıl hapis cezası alabilirler...

ŞAHISLAR TAKİBE ALINDI

Kasıtlı bir sabotaj, provokasyon ve süreci uzatmak için yapılan eylemler takibe alındı.

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Seçim günü provokatörlerden sosyal medyada kirli algı operasyonu! 7 yıl hapis cezası alabilirler...

7 YIL CEZA ALABİLİRLER

Oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıp, sosyal medya platformlarında paylaşanların suç işledikleri ve bu provokasyonun 7 yıl gibi ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.