Siirt'te millet iradesine müdahale: Örnek oy pusulasıyla seçmenleri HDP'ye yönlendiren 5 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM AA
14 Mayıs seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi şebekesi HDP'liler sandıkta hile yoluna başvurdu. Siirt'te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri HDP'ye oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri, Siirt'teki 284 okulda kurulan 745 sandıkta sürüyor.
HDPKK'LILARDAN MİLLET İRADESİNE MÜDAHALE GİRİŞİMİ
Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A, Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T, Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye "evet" mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.
GÖZALTILAR VAR
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
ŞAHISLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Şüpheliler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.
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