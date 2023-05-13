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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Hakkari’de terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik'in terör ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kazan Vadisi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınakta Zagros keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, 3 BKC namlusu ve 1559 mühimmat ele geçirildi.

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