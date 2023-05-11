Almanya’daki Mercedes fabrikasında terör örgütü PKK’dan kalleş saldırı: 2 Türk işçi hunharca katledildi

AVRUPA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ÜSSÜ OLDU!

Bu saldırı terör örgütü PKK'nın Avrupa'da cirit attığı gerçeğini bir kez daha gündeme getirirken, hem Türk hem de Alman vatandaşların can güvenliğinin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.











