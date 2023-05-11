Almanya'daki Mercedes fabrikasında terör örgütü PKK’dan kalleş saldırı: 2 Türk işçi hunharca katledildi
Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada eli kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi vurularak hunharca katledildi. Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu olay büyük infial yarattı. Terör örgütlerinin cirit attığı ülkede Alman hükümeti tarafından konuya dair bir açıklama gelmedi.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen'de bulunan Mercedes fabrikasında terör örtüğü PKK tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Kalleş saldır ardından PKK'lı saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KATLİAM SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ
Stuttgart'ın15 kilometre güneybatısında bulunan Sindelfingen'deki Mercedes fabrikasında yerel saatle 07.45 sıralarında silah sesi yükseldi.
Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ludwigsburg polisinden yapılan açıklamada, fabrika binasında açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Alman medyasında yer alan haberlerde ise PKK'lı saldırganın 53 yaşında olduğu aktarıldı.
Mercedes Benz tarafından yapılan açıklamada ise "Yetkililerle temas halindeyiz ve olayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Çalışanların güvenliği her şeyden önce gelir" ifadeleri kullanıldı.
Mercedes Basın Sözcüsü Johannes Leifert, Alman medyasına yaptığı açıklamada ise "Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz ölenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır." ifadelerine yer verdi.
AVRUPA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ÜSSÜ OLDU!
Bu saldırı terör örgütü PKK'nın Avrupa'da cirit attığı gerçeğini bir kez daha gündeme getirirken, hem Türk hem de Alman vatandaşların can güvenliğinin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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