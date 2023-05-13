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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün kanı yerde kalmadı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük’ün kanı yerde kalmadı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğunu açıkladı. Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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