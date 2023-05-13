Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Batı'ya mesaj: Türkiye'ye diş geçiremeyeceklerini anlayacaklar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'ye diş geçirmek isteyenler, 14 Mayıs gecesi Türkiye'nin demir leblebi olduğunu, bu ülkeye, bu millete, bu halka diş geçirilemeyeceğini anlayacaklar." ifadesini kullandı.
Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olan Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı" derken kuru hamaset yapmadıklarını, Türkiye'nin ve Türklerin "gümbür gümbür" geldiğini belirtti.
Dünya basınının 14 Mayıs seçimlerine "dünyanın en önemli seçimi" dediğini aktaran Oktay, dünyanın şu anda Türkiye'deki seçimlere odaklandığını vurguladı. Oktay, şunları kaydetti:
"Biz boşuna demiyoruz, bu seçim bir kader seçimidir diye... Evet, bu bir kader seçimidir kardeşlerim. Görüyorsunuz değil mi? Dünya basını, İngiliz, Alman, Fransız, Amerikan gazete ve dergileri kafa kafaya vererek ağız birliği etmişler, 'Erdoğan gitmeli' diyor. Hepsi de Türkiye'nin, Türk'ün bileğini bükmek istiyor. Hepsi de Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini umut ediyor. Yedili maşa ne diyorsa, aynısını istiyorlar. Bunların yedili maşanın ağababaları oldukları aşikar değil mi? Yedili maşanın gücünü nereden aldığını görüyorsunuz değil mi? Artık yedili olmaktan da çıktılar; 9'lu, 10'lu, 12'li, 15'li oldular. Kaç kişi olursa olsunlar, kimlerle iş çevirirlerse çevirsinler, 32 kısım tekmili birden gelsinler. Varsın Kandil onlarla olsun, varsın Pensilvanya onlarla olsun, varsın Amerika'sı, Avrupa'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, Yunanistan'ı onlarla olsun, varsın bütün dünyayı arkalarına alsınlar. Bizim arkamızda da halk var, bizim arkamızda da millet var. Bize millet yeter, bize Türkiye yeter, bize Hakk'ın yolu yeter."
"SANDIKLAR BİZİ BEKLER..."
Oktay, 14 Mayıs gecesi, İstiklal Marşı'nın son cümlesi gibi bir tarih yazacaklarını, yedi düvele ve "yedili maşa"ya karşı "Hakkıdır Hakk'a tapan, milletimin istiklal" diyeceklerini belirterek, "Türkiye'ye diş geçirmek isteyenler, 14 Mayıs gecesi Türkiye'nin demir leblebi olduğunu, bu ülkeye, bu millete, bu halka diş geçirilemeyeceğini anlayacaklar. 14 Mayıs gecesi bu millet sandık sandık gelecek ve bu yedili maşayı 'yandık yandık' diye inletecek Allah'ın izniyle. Haydi gençler, haydi kadınlar, haydi kardeşim... Sandıklar bizi bekler." ifadesini kullandı.
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