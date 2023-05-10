İngiliz The Economist'in bitmeyen Kılıçdaroğlu aşkı! Parlatma yarışına girdiler! "Demirtaş'a özgürlük sağlayabilir"

BAY KEMAL'İ PARLATMA GİRİŞİMİ

Son günlerde Türkiye'deki seçimlere yönelik operasyonel haber ve kapaklarını artıran İngiliz The Economist, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabasına girdi. Derginin "Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor" başlıklı makalesinde, Türkiye'de değişime ihtiyaç duyulduğu kaleme alındı.

ÖVMEKTEN GERİ DURMADILAR

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anket gazı veren The Economist, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ancak seçimlerin yine de ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun faiz oranlarını artıracağını, ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğine söyleyen dergi, 7'li koalisyon adayından övgü ile bahsetti.

TERÖR TUTUKLULARINA ÖZGÜRLÜK VAADİ

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği onayı hatırlatan dergi, Kılıçdaroğlu'nun kayyum uygulamasını kaldıracağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını belirten sözlerini makalesine taşıdı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı da masum göstermeye çalışan The Economist, özgür kalmalarının tek umudu olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüklerini kaydetti.