İngiliz The Economist'in bitmeyen Kılıçdaroğlu aşkı! Parlatma yarışına girdiler! "Demirtaş'a özgürlük sağlayabilir"
Seçimlere çok az bir süre kalırken tarihi seçimler öncesi Başkan Erdoğan'ı hedef alan Londra merkezli The Economist dergisi bugünkü haberinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkarma yarışına girdi. HDP destekli Kılıçdaroğlu'nu parlatan The Economist, "Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun terörden tutuklu Demirtaş'ı serbest bırakabileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...
Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine doğru yol alırken batı medyasından The Economist kapaklarında ve haberlerinde Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor.
Başkan Erdoğan'ı hedef alan The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da övmeye devam ediyor.
BAY KEMAL'İ PARLATMA GİRİŞİMİ
Son günlerde Türkiye'deki seçimlere yönelik operasyonel haber ve kapaklarını artıran İngiliz The Economist, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabasına girdi. Derginin "Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor" başlıklı makalesinde, Türkiye'de değişime ihtiyaç duyulduğu kaleme alındı.
ÖVMEKTEN GERİ DURMADILAR
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anket gazı veren The Economist, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ancak seçimlerin yine de ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun faiz oranlarını artıracağını, ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğine söyleyen dergi, 7'li koalisyon adayından övgü ile bahsetti.
TERÖR TUTUKLULARINA ÖZGÜRLÜK VAADİ
HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği onayı hatırlatan dergi, Kılıçdaroğlu'nun kayyum uygulamasını kaldıracağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını belirten sözlerini makalesine taşıdı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı da masum göstermeye çalışan The Economist, özgür kalmalarının tek umudu olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüklerini kaydetti.
ERDOĞAN KARŞITI PAYLAŞIMLARA HIZ VERDİLER
4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi, resmi internet sitesi üzerinden tam 15 adet Erdoğan karşıtı paylaşımda bulundu. Daha önce de pek çok kere algı operasyonuna yönelik haberler yayımlayan The Economist artık iyice ipin ucunu kaçırdı. Türkiye'deki seçimlerle sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden tam 15 paylaşım yaptı.
SKANDAL KAPAĞI EN ÜSTE TUTTURDULAR
Tüm mesaisini Türkiye'deki seçimlere yön verme çabasına ayıran The Economist, 4 Mayıs'ta hazırladığı skandal kapağını Twitter hesabında en başa tutturdu, kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı. Erdoğan düşmanlığında zirve yapan The Economist, internet sitesinde de 4 Mayıs tarihinde yapılan haber, halen en üst sırada gösterilmeye devam ediyor.
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