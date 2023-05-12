12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Memleket Partisi'nden Başkan Erdoğan'a bir destek daha

Memleket Partisi'nden Başkan Erdoğan'a bir destek daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
ABONE OL
Memleket Partisi’nden Başkan Erdoğan’a bir destek daha

Son dakika haberi | Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin kaset kumpası ile adaylıktan çekilmesinin ardından Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA