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Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti

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Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti

Kınık'ın talebi üzerine toplanan Türk Kızılay Yönetim Kurulu oy birliğiyle olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Genel Başkanlığa kongreye kadar Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz vekalet edecek

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