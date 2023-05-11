Kemal Kılıçdaroğlu’na Bursa’da Başkan Erdoğan pankartı ve meydan şoku!
14 Mayıs seçimleri için HDPKK ile ittifak yapan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son durağı Bursa’ydı. İttifak liderlerinin de katılımıyla gerçekleşen mitingde katılım fiyaskosu yaşanırken Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı alanda yer alan dev “Doğru Zaman Doğru Adam’ mesajlı Başkan Erdoğan pankartı damga vurdu.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri tarihi anlara sahne oluyor.
Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı adım adım zafere yürürken, 7'li koalisyonda büyük şoklar yaşanıyor.
Gittiği çoğu yerde beklenenin altında katılımcıya hitap etmek zorunda kalan 7'li ittifakın liderleri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinde yeller esiyor.
MİLLET İTTİFAKI, BURSA'DA MİTİNG DÜZENLEDİ
Millet İttifakı'nın Bursa mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu dahil Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılımcılara hitap etti.
MEYDANDA YERLLER ESTİ
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde büyük boşluklar dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'LI PANKART ŞOKU! "DOĞRU ADAM"
Diğer yandan CHP liderinin konuşması esnasında çekilen bir fotoğraf güne damga vurdu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanda yer alan dev "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Zaman Doğru Adam" mesajlı Başkan Erdoğan pankartı yer aldı.
Bu fotoğraf REUTERS dahil yabancı basın tarafından da servis edildi.
DÜZCE'DEN DE BAY BAY KEMAL'E HDPKK TEPKSİ
Seçim vaadi olarak 6-7 Ekim Kobani olaylarında terörü destekleyen Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının azmettiriciliğini ve finansörlüğünü yapan Osman Kavala gibi isimleri cezaevinden çıkarmayı vadeden diğer yandan 14 Mayıs öncesi Kandil'in hem de onun siyasi uzantısı olan HDP'nin desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de yaptığı miting sırasında açılan pankartla protesto edilmişti.
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanın tam karşısına "Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye." yazılı bir pankartı yer almıştı.
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