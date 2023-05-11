Kemal Kılıçdaroğlu’na Bursa’da Başkan Erdoğan pankartı ve meydan şoku!

DÜZCE'DEN DE BAY BAY KEMAL'E HDPKK TEPKSİ

Seçim vaadi olarak 6-7 Ekim Kobani olaylarında terörü destekleyen Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının azmettiriciliğini ve finansörlüğünü yapan Osman Kavala gibi isimleri cezaevinden çıkarmayı vadeden diğer yandan 14 Mayıs öncesi Kandil'in hem de onun siyasi uzantısı olan HDP'nin desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de yaptığı miting sırasında açılan pankartla protesto edilmişti.





Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanın tam karşısına "Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye." yazılı bir pankartı yer almıştı.