HDP milletvekili adayı Cengiz Çandar: Kemal Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz
Tarihi seçimlere artık günler kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDPKK'dan destek mesajları gelmeye devam ederken HDP/YSP Milletvekili Adayı Cengiz Çandar, Bay Kemal'e göndermede bulundu. Çandar "Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz" ifadesini kullanırken "Biz varsak CHP önümüzdeki dönemde yol alabilir." dedi. Çandar ayrıca Van'da düzenlenen CHP mitingdeki yoğunluğun HDP'lilerden kaynaklı olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
Türkiye için artık tarihinin en kritik seçimlerinden birine saatler kalırken, HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
"KILIÇDAROĞLU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE MECBUR"
Bu çerçevede HDP'li Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti. Çandar, bugün terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada ise Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi.
"ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTİYORSANIZ BİZİ DİNLEYİN"
CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini söyleyen Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." dedi.
ÖZERKLİĞE VURGU YAPTI
Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU BULDAN VE SANCAR İLE MUTABAKAT ORTAYA KOYDU"
Kılıçdaroğlu'na oy verme sebeplerini sırasıyla açıklayan Çandar, "İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular." diyerek itiraflarda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU BİZSİZ BİR ŞEY YAPAMAZ"
HDP/YSP Milletvekili Adayı Cengiz Çandar yaptığı yeni açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz. Tıpkı Van mitinginde olduğu gibi. CHP olarak gittiğinde nasıl 150 kişi bulmuştu, biz olunca insan seli oldu orada ve Türkiye'nin dengelerini etkileyecek bir fotoğraf çıktı. Biz varsak CHP önümüzdeki dönemde yol alabilir." ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mesaj verdi.
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