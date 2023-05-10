Başkan Erdoğan'dan Batman mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo: Ancak Kandil'e bahar getirir
Son dakika haberi | 14 Mayıs'a günler kala seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlarla buluştu. On binlerce vatandaşın coşkuyla meydanlarda yer aldığı Batman'da Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Batman mitinginde 55 bin kişinin meydanda olduğunu açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Ancak Kandil'e bahar getirir" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs'a günler kala seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlarla buluştu. On binlerce vatandaşın coşkuyla meydanlarda yer aldığı Batman'da Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Bugün Batman'da 55 bin kişi var. Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?
Batman'ın güzel insanları, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Batman'ın tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.
Heyecanınızdan vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Dicle size nasıl sevdalıysa biz de size kara sevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi istismar için değil, Allah için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yolalrını sadece seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'ın misafiri olduk.
Partimizin kongreleri vesilesiyle dava arkadaşlarımızla dayanışmamızı güçlendirdik. Batmanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik ve çözüm yolları aradık.
"ALEVİ VİDEOSU YAYINLAYAN FİTNE TÜCCARLARI BİZİ BÖLEMEZ"
Bugün de Batman'a sadece seçim mitingi yapmaya gelmedik. Bugün Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız, hem kader ortağıyız.
Batman'a 25 yşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldik. O gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman'ın kadınları birilerini sandığa gömer.
Hiç kimse aramıza giremez, aramızı açamaz. Ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlığı... Bunların hiçbiri ebedi kardeşliğimizi bozamaz. Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez.
"BU HİKAYEYİ BİRLİKTE YAZDIK"
Biz bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşadık. Gerekirse istiklal ve istikbalimizi korumak için yan yana mücadele ettik. Çanakkale Şehitliğinde koyun koyuna yatanlar bizim atamızdır. Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar bizim dedelerimizdir. Tek parti CHP'sinde zulüm edilenler de yine bizim büyüklerimizdir.
Menderes'le, Özal'la, Erbakan'la yol yürüyen bizleriz. Terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. Bu hikayeyi birlikte yazdık.
14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Kardeşlerim şu anda bir Selo var selo... Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu çıkartacağım diyor... Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz, ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız.
Batman'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağından yaan şüphem yok.
Bay Bay Kemal getirse getirse ancak Kandil'e bahar getirir. Ancak hapisten çıkma hayalleri kuran bebek katillerine bahar getirir. Bay Bay Kemal 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir.
"YASAKÇI ZİHNİYETE BİZ SON VERDİK"
Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine ben inanıyorum. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam ediyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?
21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz. Analar ağlamasın diye çok ciddi çabalar harcadık. Vesayetçilerin bıraktığı enkazları temizleyerek demokrasinin standartlarını yükselttik. Yasakçı zihniyete biz son verdik.
Her alanda şehirlerimizi 21 yıl öncesine kadar çok farklı noktalara taşıdık. Karşımızda Bay Bay Kemal'i, CHP zihniyeti bulduk. Bizi engellemek için her yolu denedik.
Batmanlı çiftçilerimiz toprağını ekiyor, mahsulunu topluyor. Batman'ın dağlarında gönül huzuruyla gezebiliyor. Teröristlerin cirit attığı noktalarda kınalı kuzuların sesleri var... Dünyanın dört bir yaınında insanlar Batman'a gelebiliyor. Batman'ın turizmde de yıldızı parlıyor. Diyarbakır'dan Şırnak'a Mardin'den Hakkari'ye kadar her yerde güven ve huzur iklimi hakim olmuştur.
Gabar'da bulduğumuz petrol rezervini bu dönemin bir işareti olarak görüyoruz. Batman'ı seviyoruz derken bunu laf olsun diye söylemiyorouz. Biz aşkımızı hem sözle hem de icraatlerimizle yapıyoruz.
Batman'a son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Peki bu HDP'nin bir yatırımı var mı? CHP'nin var mı? Onlarda bol laf var... Batman'da üniversiteyi kim kurdu? Biz kurduk.
39 spor tesisi yaptık. Sağlıkta 795 yataklı 8 hastane dahil 41 tesisin yapımını tamamlayıp hizmete açtık. Biz yaptık.
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