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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman’daki Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni açtı

14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Batman'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir de konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Bu tür eserleri, sıradan yatırımlar olmanın ötesinde bir büyük medeniyet hamlesinin adımları olarak görüyorum. Selçuklu ve Eyyubi mimarisiyle tasarlanan külliyemiz, kendi alanında örnek bir eser olarak daha pek çok benzer yatırıma da örnek olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 10.05.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 18:37
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman’daki Necat Nasıroğlu Külliyesi’ni açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mitingi için gittiği Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılış törenine katıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman’daki Necat Nasıroğlu Külliyesi’ni açtı

Batman İl Müftüsü Nihat Kök'ün yaptığı duanın ardından konuşan Başkan Erdoğan, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman’daki Necat Nasıroğlu Külliyesi’ni açtı

Camisi, kütüphanesi, konferans salonu, taziye evi, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve otoparkıyla Batman'ın müstesna bir eser kazandığını belirten Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman’daki Necat Nasıroğlu Külliyesi’ni açtı

"Toplam 164 bin metrekarelik alanda kurulu bu külliyenin banisi Necat Nasıroğlu Vakfı'nı tebrik ediyorum. Külliyemizin hemen yanında yapılan millet bahçesinin de dahil edilmesiyle burası Batman'ın en gözde yaşam alanı haline gelecektir. Ülkemizin önde gelen şirketlerinden Fernas'ın sahipleri olan Nasıroğlu ailesine, şehrimize katkıları ve bu kattıklarının yanında özellikle Batmanlı kardeşlerimize olan destekleri sebebiyle de teşekkür ediyorum.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman’daki Necat Nasıroğlu Külliyesi’ni açtı

Bu tür eserleri, sıradan yatırımlar olmanın ötesinde bir büyük medeniyet hamlesinin adımları olarak görüyorum. Selçuklu ve Eyyubi mimarisiyle tasarlanan külliyemiz, kendi alanında örnek bir eser olarak daha pek çok benzer yatırıma da inanıyorum ki örnek olacaktır. Bir kez daha külliyemizin hayırlı olmasını diliyor, banisi Nasıroğlu ailesini ve emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum."