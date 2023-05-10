10 Mayıs 2023, Çarşamba
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Batman’daki Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni açtı
14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Batman'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir de konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Bu tür eserleri, sıradan yatırımlar olmanın ötesinde bir büyük medeniyet hamlesinin adımları olarak görüyorum. Selçuklu ve Eyyubi mimarisiyle tasarlanan külliyemiz, kendi alanında örnek bir eser olarak daha pek çok benzer yatırıma da örnek olacaktır" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 10.05.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 18:37
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