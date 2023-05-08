Kemal Kılıçdaroğlu Alman basınına Türkiye’yi şikayet etti: AB ne isterse yapacağız | Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya özgürlük vaadi

SCHOLZ'A BENZETİLMEK BENİM İÇİN GURUR

Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a benzetilmesi ile ilgili soruya ise "Bu benim için bir gururdur." cevabını verdi.

Suriyeli mültecilere ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Suriye'nin meşru hükümeti ile bir anlaşma imzalayacaklarını" söyledi: "Suriye'nin meşru hükümeti ile bir anlaşma yapacağız. Ayrıca Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Suriye'ye iade edildiğinde yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini, her şeylerini yeniden yapacağız."