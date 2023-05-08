Kemal Kılıçdaroğlu Alman basınına Türkiye'yi şikayet etti: AB ne isterse yapacağız | Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadi
7'li koalisyon masasının ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Alman basınına Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etti. ARD'ye röportaj veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia ederek; AB'nin her istediğinin uygulanacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Alman kanalı ARD'ye röportaj verdi. ARD haberinde Kılıçdaroğlu için "Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olabilir." ifadeleri kullanıldı.
"AB İSTEKLERİNİN TAMAMINI UYGULAYACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu verdiği röportajda "demokrasiyi yeniden kuracağın" söyleyerek "Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız" dedi: "Türkiye canlılığını kaybetti çünkü demokrasi yok ve tüm güç tek bir kişide. Büyük ekonomik sorunlarımız var. Bunu düzeltmek ve demokrasiyi geri getirmek için, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek istiyoruz. Ve AB'nin yeni bir fasıl açmasını beklemeden Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız."
Siyasi mahkumların serbest kalması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Siyasi mahkumlar cezaevinden serbest kalmalı. Eğer Avrupa kararları uygulansaydı, zaten hepsi özgür olacaktı" ifadelerini kullanarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması vaadini yineledi.
SCHOLZ'A BENZETİLMEK BENİM İÇİN GURUR
Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a benzetilmesi ile ilgili soruya ise "Bu benim için bir gururdur." cevabını verdi.
Suriyeli mültecilere ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Suriye'nin meşru hükümeti ile bir anlaşma imzalayacaklarını" söyledi: "Suriye'nin meşru hükümeti ile bir anlaşma yapacağız. Ayrıca Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Suriye'ye iade edildiğinde yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini, her şeylerini yeniden yapacağız."
ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ
Alman basınında Başkan Erdoğan'ı şikayet eden Kılıçdaroğlu "Otoriter bir yönetimin Türkiye'yi nereye götürdüğünü sadece biz değil, bu arada tüm dünya gördü. Bu nedenle biz altı muhalefet partisi, Türkiye'yi otoriter liderliğin elinden almak için bir araya geldik. Ve AB tarafından öngörülen tüm demokratik standartların getirilmesi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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