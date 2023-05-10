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Batı medyasının gözü Türkiye'de: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası! Başkan Erdoğan'ın o özelliğine dikkat çektiler

Türkiye'de kritik seçime günler kala uluslararası ajanslarda hemen hemen hepsi her gün 14 Mayıs seçimleri ile ilgili bir haber yayımlıyor. Bu sabah da dünyanın önde gelen pek çok gazetesi 14 Mayıs seçimleri için 'tarihi bir dönüm noktası' yorumunda bulundu. Bazı gazeteler ise Başkan Erdoğan'ın iktidarda olduğu süre boyunca Türkiye'yi bağımsız bir hale getirdiğine ve diğer devletlerle olan ilişkileri bu duruş üzerinden kurduğuna dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:05
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Batı medyasının gözü Türkiye’de: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın da sıklıkla gündeme getirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası ajanslar sürekli olarak Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimlerin dünya için de çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

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Batı medyasının gözü Türkiye’de: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

BBC, bu sabah yayımladığı bir haberinde "Türkiye seçimleri: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için seçenekler sunuyor" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde bu seçimin Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

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Batı medyasının gözü Türkiye’de: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

Politico ise Yunanistan ve Türkiye durumunu ele alarak, 'Türkiye'deki seçimlerin Yunanistan'da 'migrene' neden olduğundan bahsetti. Haberde, Türkiye'de yönetimi kim alırsa alsın Yunanistan ile Türkiye arasındaki problemlerin kişiden kaynaklanmadığına dikkat çekildi.

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Batı medyasının gözü Türkiye’de: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

Bloomberg de bu sabah Türkiye'deki seçimleri manşetine taşıyan gazeteler arasındaydı. Haberde seçimi tüm dünyanın izlediğinden bahsedildi. Haberin devamında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız bir bakış açısı benimsediğine dikkat çekildi.

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Batı medyasının gözü Türkiye’de: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

Reuters ise deprem bölgelerinden biri olan Hatay'daki depremzedelerin görüşlerine yer veren bir haber yayımladı. Reuters'a konuşan 54 yaşındaki bir vatandaşın, "Erdoğan seçimi kazanırsa tüm sorunlar çözülecek. Ama Erdoğan kazanmazsa bu insanların vay haline" dediğini kaydetti.