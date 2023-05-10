Batı medyasının gözü Türkiye'de: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası! Başkan Erdoğan'ın o özelliğine dikkat çektiler

Türkiye'de kritik seçime günler kala uluslararası ajanslarda hemen hemen hepsi her gün 14 Mayıs seçimleri ile ilgili bir haber yayımlıyor. Bu sabah da dünyanın önde gelen pek çok gazetesi 14 Mayıs seçimleri için 'tarihi bir dönüm noktası' yorumunda bulundu. Bazı gazeteler ise Başkan Erdoğan'ın iktidarda olduğu süre boyunca Türkiye'yi bağımsız bir hale getirdiğine ve diğer devletlerle olan ilişkileri bu duruş üzerinden kurduğuna dikkat çekti.