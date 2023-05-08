Batı medyasında sistematik Erdoğan düşmanlığı! The Economist’ten bir yeni skandal daha! 14 Mayıs öncesi tüm tuşlara bastılar...

"SEÇİM BIÇAK SIRTI"

'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı. The Economist'in bu kapağı Türkiye'de büyük tepki toplarken sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"

Yine dergide Kemal Kılıçdaroğlu için ise, "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." denildi.

KILIÇDAROĞLU THE ECONOMİST'E TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Yazıda, "14 Mayıs'ta [kazanacağımız] zafer, Türkiye'nin Batı'ya yönelimini de eski haline kavuşturacak. Bu yönelim bir idealin yansımadır." diyen Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'nin yüzünü tamamen Batı'ya döneceğini söyledi. "Türkiye her daim Batı'nın gururlu bir üyesi olacaktır. Tüm uluslararası kurumlarda Türkiye, Batı saflarının bir parçasıdır ve bu şekilde hareket etmeye devam edecektir." sözleriyle yazısına devam eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurulacak hükümetle Batılı devletlere yaklaşacağını belirtti.

KAPAK TÜM PLATFORMLARDA!

4 Mayıs tarihinde yayınladıkları Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapağı ile tepkilerin odağında olan İngiliz The Economist dergisi, bu kez daha da ileri giderek ilgili kapağı tüm platformlarda öne çıkarmaya başladı.