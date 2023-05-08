Batı medyasında sistematik Erdoğan düşmanlığı! The Economist'ten bir yeni skandal daha! 14 Mayıs öncesi tüm tuşlara bastılar...
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken Batı medyası Türkiye'deki seçimleri etkilemek için her yolu deniyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapağıyla büyük tepki çeken İngiliz The Economist yeni bir skandala daha imza attı. The Economist, Başkan Erdoğan hakkında yapılan skandal kapağı Twitter'da başa tuttururken resmi internet sitesinde de günler önce yayınlanan habere üst sıralarda yer verdi. The Economist geçtiğimiz günlerde seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı. İşte detaylar...
Türkiye'de seçimler öncesi son haftaya girilirken başta İngiliz medyası olmak üzere Fransız ve Avusturya medyası da Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor.
THE ECONOMİST'TEN SKANDAL KAPAK
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken İngiliz The Economist dergisi seçimlere kısa bir süre kala skandal bir kapakla okurlarının karşısına çıktı.
"ERDOĞAN GİTMELİ"
Büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.
"SEÇİM BIÇAK SIRTI"
'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı. The Economist'in bu kapağı Türkiye'de büyük tepki toplarken sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"
Yine dergide Kemal Kılıçdaroğlu için ise, "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." denildi.
KILIÇDAROĞLU THE ECONOMİST'E TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Yazıda, "14 Mayıs'ta [kazanacağımız] zafer, Türkiye'nin Batı'ya yönelimini de eski haline kavuşturacak. Bu yönelim bir idealin yansımadır." diyen Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'nin yüzünü tamamen Batı'ya döneceğini söyledi. "Türkiye her daim Batı'nın gururlu bir üyesi olacaktır. Tüm uluslararası kurumlarda Türkiye, Batı saflarının bir parçasıdır ve bu şekilde hareket etmeye devam edecektir." sözleriyle yazısına devam eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurulacak hükümetle Batılı devletlere yaklaşacağını belirtti.
KAPAK TÜM PLATFORMLARDA!
4 Mayıs tarihinde yayınladıkları Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapağı ile tepkilerin odağında olan İngiliz The Economist dergisi, bu kez daha da ileri giderek ilgili kapağı tüm platformlarda öne çıkarmaya başladı.
SKANDAL KAPAĞI EN BAŞA TUTURDULAR!
Tüm mesaisini Türkiye'deki seçimlere yön verme çabasına ayıran The Economist, skandal kapağını Twitter hesabında en başa tutturdu, kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı.
"HEVESİ KURSAĞINDA KALANLAR"
Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına "Erdoğan gitmeli" yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs'ta bu memleketin insanları, "Hevesi kursağında kalanlar" listesine The Economist'i de ekleyecek." ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞLARDI
Aynı Economist 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de "Kimsenin adil olmasını beklemediği yarışı Erdoğan'ın kolayca kazanması bekleniyor" diyerek seçimlerin güvenliğine ve şeffalığınaa gölge düşürmeye çalışmıştı.
ERDOĞAN NEFRETİNİ KAPAKLARINA TAŞIDILAR
Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinin basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı. Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi.
Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi.
'HİLAL'İ PARÇALANMIŞ OLARAK GÖSTERDİLER
Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen Hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.
BATI MEDYASINDA HEDEF ERDOĞAN
Bazı Batı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yürüttüğü siyasi ve ekonomik politikalardan duyduğu rahatsızlığı manşetlerine taşımaktan geri durmuyor. Daha önce de seçim arefesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economoist gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu. Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.
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