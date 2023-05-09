PKK elebaşılarından 7’liye tam gaz destek! Murat Karayılan ve Helin Ümit yine tehdit etti: Yıkacağız!

ALÇAK BÖLÜCÜLÜK ÇAĞRISI: "HİÇ KİMSE TÜRKLEŞMEK ZORUNDA DEĞİL"

Seçime kadar kavga etmeyin birleşin diyen elebaşı Ümit, seçim sonrası planlarını açıklarken Türkiye'de yaşayan diğer Lazlar, Çerkesler ve Pomaklar'a da adeta bölücülük çağrısı yapıyor. Karadeniz'deki Lazlara alçak bir çağrı yapan PKK'lı elebaşı Ümit, "Ben bu coğrafyanın insanlarına, kendi kimliklerine dönmeleri çağrısını yapmak istiyorum. Hiç kimse Türkleşmek zorunda değil. Türkiyelileşmek ayrı bir şey. Türkiyelilik bir üst kimlik olabilir. Kimsenin buna itirazı olmaz. O zaman o bayrak tartışmalarının bir anlamı olur. O zaman herkes o bayrağa sahiplenebilir. O zaman o bayrak, herkesin bayrağı olabilir. Ama bölge halkları, yani Türkiye'deki halklar, Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkesler, Pomaklar birlikte var olabilir. Kendi kimlikleriyle var olmalılar. Karadeniz'in haline çok üzülüyorum. Milliyetçiliğin kalesi haline getirdiler. Karadeniz insanı özellikle Lazlar, adını saydığım diğer halklar muhakkak bunu sorgulamalıdır. Yoksa atalarına, analarına, tarihlerine sahip çıkamayacaklar En kötü şey de budur. Bu temelde bu seçimlerde tüm Türkiye halklarını toplumsal değerlerine sahip çıkmaya çağırıyorum. Bunun için de Üçüncü Yol, Emek ve Özgürlük İttifakı diyorum. Çünkü bunun adresi Emek ve Özgürlük İttifakı. Çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı, demokrasi ittifakı. Demokrasi, çok renkliliğin sistemidir. Çok kimlikliliğin sistemidir. Herkesi Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yeni Türkiye'yi yaratmaya çağırıyorum. Ancak öyle bazı dertlerimizin dermanı bulunabilir." ifadeleriyle seçimden sonraki bölücülük planlarını itiraf ediyor.



7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT: BU SÖYLEMİ TERK EDİN

Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karayılan 7'li koalisyonun üyelerine "AK Parti-elebaşı Öcalan" söylemini terk edin talimatı veriyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalarla AK Parti ve elebaşı Öcalan arasında temas olduğunu iddia eden 7'li koalisyona bu söylemi terk etti.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan etrafındaki tartışmalar konusunda da mesajlar veren Karayılan, "Biz bir kez daha tarafları uyarmak istiyoruz: Bu biçimde Önderliğimiz üzerine tartışmayın. Önderliğimizi bir araç haline getiren bu yaklaşımlar bir ahlaksızlıktır. Önder Apo'nun bulunduğu pozisyon stratejik bir pozisyondur. Kürt sorunu ve Önder Apo'nun içinde bulunduğu durum, Türkiye açısından seçim taktiklerine alet edilecek bir sorun değil, temel bir sorundur. Dolayısıyla Önderliğimizi seçimlere alet etmeye çalışmak büyük bir yanlıştır" şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK elebaşı, "Son dönemde Önder Apo üzerine birçok haber ve değerlendirme yapılıyor. Özellikle çeşitli ittifaklar birbirlerine karşı olan propagandanın temeline Önder Apo'yla görüşmeyi oturtmuş durumda. Ancak diğer yandan Önder Apo'ya dönük 2 yılı aşkın bir süredir uygulanan katı bir tecrit söz konusu. Siz Önder Apo'yla ilgili çıkan bu haberleri ve mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuyla Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ'ın kesin bir dille reddettiği skandal iddiaları yeniden gündeme getirdi.