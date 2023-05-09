PKK elebaşılarından 7'liye tam gaz destek! Murat Karayılan ve Helin Ümit yine tehdit etti: Yıkacağız!
Türkiye pazar günü yapılacak seçimlere kilitlendi. 14 Mayıs'a 5 gün kala, seçimin 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanmasını isteyen terör örgütü PKK'nın elebaşıları destek açıklamalarına devam ediyor. Son olarak örgütün elebaşılarından Murat Karayılan ve Helin Ümit skandal açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan terörist elebaşı Ümit, "Diyor ki; niye Kandil Millet İttifakı'na destek verecek? Bütün stratejisi bunun üzerine. Niye Kürtler Kılıçdaroğlu'na oy veriyor?" dedi. Örgüt elebaşıları 7'li koalisyon ile terör örgütünün ortak hareket etmesini de savunarak "Çıkarlarımız için bir aradayız, biz kendi yolumuzu çiziyoruz, Ak Parti'yi yıkacaksak biz yıkacağız" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs'taki seçime sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşları 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK'ya peş peşe destek açıklamaları yapıyor. Kandil'deki "terör ini"nden son açıklamalar terörist elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan ve Helin Ümit'ten geldi.
PKK ELEBAŞINDAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADIYLA DESTEK İTİRAFI!
Daha önce iç savaş tehdidinde bulunan elebaşlarından bu kez 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek açıklamaları geldi. Başkan Erdoğan'ın kendilerine öfkeli olduğunu belirten terör örgütü PKK'nın elebaşı Ümit, 7'li koalisyonun adayını desteklediklerini belirterek, "O yüzden tabii ki biz Kurdistan'da ve Türkiye'de açığa çıkan demokrasi iradesini de çok değerli, anlamlı görüyoruz. Bunu korumak istiyoruz. Tabii ki dağılmasını istemiyoruz. Bakın, Erdoğan yatıyor kalkıyor, buna öfke duyuyor. Nasıl Kürtlerin aklı olur da bir strateji belirlerler? Temel bütün propagandasını neyin üzerine kurmuş şu anda? Diyor ki; niye Kandil Millet İttifakı'na destek verecek? Bütün stratejisi bunun üzerine. Niye Kürtler Kılıçdaroğlu'na oy veriyor? İçine dert olmuş. Zaten kompleksli bir insan olduğu için, kendisi tercih edilmeyince panik oluyor. Yani kaygı yaşıyor. Her şeyi ve herkesi teslim alma istemi ile o kadar dolu ki!.." dedi.
ÇIKARLARIMIZ İÇİN BİR ARADAYIZ AMA KENDİ YOLUMUZU ÇİZİYORUZ YIKACAKSAK BİZ YIKACAĞIZ
Bir yandan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken alçak yalanlarla Kürtlerin terör örgütü PKK ile bir tutmaya kalkan elebaşı Ümit, HDPKK'nın 7'li koalisyonu neden desteklediğiyle ilgili savunma yapıyor. Çıkarları için bir arada olduklarını ancak kendilerinin bölücü emellerinin olduğunu itiraf eden Ümit, "Demokrasinin bir gereğidir; birileri kendi öz çıkarlarına dayalı olarak farklı politika belirleyebilir. Millet İttifakı'yla bizim ne ilişkimiz olacak. Biz kendi yolumuzu çiziyoruz. Biz 10 yıldır AKP-MHP faşizmini yıkma savaşımı yürütüyoruz. Bugün yıkılacaksa da biz yıkacağız, Kürtler yıkacak, demokrasi güçleri yıkacak, Üçüncü Yol yıkacak. Yani Kürtleri böyle araçsallaştırarak, onun üzerinden siyaset yaparak sonuç alacaklarını sanmasınlar. Kimse böyle bize geri adım attıramaz. Evet, Türkiye halkından bilinçsiz insanları etkileyebilir, ona bir şey demiyorum. Etkileyebilir ve bir kısım inanıyor gerçekten. Bir kısmını da kendisine bağlamış. Yani yaklaşık yüzde 20-25'lik bir kesimi kendisine bağlamış. Türkiye'nin kaynaklarını bir parti devleti haline dönüştürdü. Bir devlet yok, bir parti iktidarı var. O zenginliklerin bir kısmını da bir kesime aktarıyor, onları bağlamış. AKP kaybettiğinde kaybedecek bir kesim var. O yüzden onlar da çılgınca Erdoğan-Bahçeli savunuculuğu yapıyor." ifadelerini kullandı.
7'Lİ KOALİSYONLA SÖZDE DEMOKRASİ MÜCADELESİ
7'li koalisyonla birlikte sözde demokrasi mücadelesi verdikleri yalanıyla Türkiye ve Kurdistan'ın 15 Mayıs günü yeni bir sabaha uyanacağını ve Türkiye'de demokrasi mücadelesinin yeni bir döneme gireceğini vurgulayan Ümit, "Mücadele bitmeyecek, kavga bitmeyecek. Biz öyle yaklaşıyoruz. Yeni bir döneme gireceğiz, yeni bir mücadele sürecine gireceğiz. Bu temelde kadınları, gençleri, Kürt halkının tamamını, Türkiye'deki demokrasi güçlerini, Türkiye halklarını, Türkiye'deki farklılıkları, zenginlikleri, kimlikleri, Alevileri seçimlere katılmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.
SEÇİME KADAR KAVGA ETMEYİN 7'Lİ KOALİSYONLA ORTAK HAREKET EDİN YOKSA BİTERİZ
7'li koalisyon ve HDPKK'nın seçime kadar kavgaları bir kenara bırakması gerektiği belirten terörist elebaşı Ümit, birleşin mesajı veriyor. Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini bildiği için bunun tarihi bir seçim olduğunun altını çizen Ümit, "Bu gerçekten tarihi bir seçim. Sonuçları belirleyici olacak. Herkesi de bu temelde büyük bir sorumlulukla hareket etmeye davet ediyorum. Yani kırgınlıklar, küskünlükler, bazı dönemlerde yapılan beyanlar, yapılanlar şimdi bunları tartışmanın zamanı olmamalı. Eğer varsa böyle gündemler, özel savaş şeyi gibi AKP-MHP rejimi Kürt halkının gündemine koyuyor, kafa karışıklığı yaratarak Kürtleri birbirine düşürmek istiyor, birbirini beğenmez hale getirmek istiyor. Sanki Kürtler birlikte iş yapamazmış gibi, sadece Türk egemen sistemini, sınıfını, siyasetini adres olarak göstermeye çalışıyor. Tüm bunlara tavır alarak, varsa da kafalarında çelişkiler, bunları başka bir zamana, başka bir platforma erteleyerek tarihsel sorumluluğunu herkesin yerine getirmesini diliyorum. Ben inanıyorum ki gerçekten 15 Mayıs'ta Türkiye ve Kurdistan yeni bir sabaha uyanacak. AKP-MHP faşizmi yıkılacak. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin yeni bir dönemine girilecek. Mücadele bitmeyecek, kavga bitmeyecek. Biz öyle yaklaşıyoruz. Yeni bir döneme gireceğiz, yeni bir mücadele sürecine gireceğiz. Bu temelde ben kadınları, gençleri, Kürt halkının tamamını, Türkiye'deki demokrasi güçlerini, Türkiye halklarını, Türkiye'deki farklılıkları, zenginlikleri, kimlikleri, Alevileri seçimlere bu temelde katılmaya çağırıyorum." diyerek çaresizliğine karşı "7'li koalisyonla ortak hareket edin yoksa biteriz" itirafını yapıyor.
ALÇAK BÖLÜCÜLÜK ÇAĞRISI: "HİÇ KİMSE TÜRKLEŞMEK ZORUNDA DEĞİL"
Seçime kadar kavga etmeyin birleşin diyen elebaşı Ümit, seçim sonrası planlarını açıklarken Türkiye'de yaşayan diğer Lazlar, Çerkesler ve Pomaklar'a da adeta bölücülük çağrısı yapıyor. Karadeniz'deki Lazlara alçak bir çağrı yapan PKK'lı elebaşı Ümit, "Ben bu coğrafyanın insanlarına, kendi kimliklerine dönmeleri çağrısını yapmak istiyorum. Hiç kimse Türkleşmek zorunda değil. Türkiyelileşmek ayrı bir şey. Türkiyelilik bir üst kimlik olabilir. Kimsenin buna itirazı olmaz. O zaman o bayrak tartışmalarının bir anlamı olur. O zaman herkes o bayrağa sahiplenebilir. O zaman o bayrak, herkesin bayrağı olabilir. Ama bölge halkları, yani Türkiye'deki halklar, Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkesler, Pomaklar birlikte var olabilir. Kendi kimlikleriyle var olmalılar. Karadeniz'in haline çok üzülüyorum. Milliyetçiliğin kalesi haline getirdiler. Karadeniz insanı özellikle Lazlar, adını saydığım diğer halklar muhakkak bunu sorgulamalıdır. Yoksa atalarına, analarına, tarihlerine sahip çıkamayacaklar En kötü şey de budur. Bu temelde bu seçimlerde tüm Türkiye halklarını toplumsal değerlerine sahip çıkmaya çağırıyorum. Bunun için de Üçüncü Yol, Emek ve Özgürlük İttifakı diyorum. Çünkü bunun adresi Emek ve Özgürlük İttifakı. Çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı, demokrasi ittifakı. Demokrasi, çok renkliliğin sistemidir. Çok kimlikliliğin sistemidir. Herkesi Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yeni Türkiye'yi yaratmaya çağırıyorum. Ancak öyle bazı dertlerimizin dermanı bulunabilir." ifadeleriyle seçimden sonraki bölücülük planlarını itiraf ediyor.
7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT: BU SÖYLEMİ TERK EDİN
Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karayılan 7'li koalisyonun üyelerine "AK Parti-elebaşı Öcalan" söylemini terk edin talimatı veriyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalarla AK Parti ve elebaşı Öcalan arasında temas olduğunu iddia eden 7'li koalisyona bu söylemi terk etti.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan etrafındaki tartışmalar konusunda da mesajlar veren Karayılan, "Biz bir kez daha tarafları uyarmak istiyoruz: Bu biçimde Önderliğimiz üzerine tartışmayın. Önderliğimizi bir araç haline getiren bu yaklaşımlar bir ahlaksızlıktır. Önder Apo'nun bulunduğu pozisyon stratejik bir pozisyondur. Kürt sorunu ve Önder Apo'nun içinde bulunduğu durum, Türkiye açısından seçim taktiklerine alet edilecek bir sorun değil, temel bir sorundur. Dolayısıyla Önderliğimizi seçimlere alet etmeye çalışmak büyük bir yanlıştır" şeklinde konuştu.
Terör örgütü PKK elebaşı, "Son dönemde Önder Apo üzerine birçok haber ve değerlendirme yapılıyor. Özellikle çeşitli ittifaklar birbirlerine karşı olan propagandanın temeline Önder Apo'yla görüşmeyi oturtmuş durumda. Ancak diğer yandan Önder Apo'ya dönük 2 yılı aşkın bir süredir uygulanan katı bir tecrit söz konusu. Siz Önder Apo'yla ilgili çıkan bu haberleri ve mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuyla Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ'ın kesin bir dille reddettiği skandal iddiaları yeniden gündeme getirdi.
ORTAKLIĞIN DİYETİ ELEBAŞI ÖCALAN
7'li koalisyona elebaşı Öcalan ayarı veren Karayılan, "Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye siyasetinde Önder Apo'ya dönük tek taraflı tartışmalar vardır. Önder Apo, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle ağırlaştırılmış mutlak bir tecrit altındadır. Psikolojik işkencenin daimi olarak yürütüldüğü bir sistemde tutulmaktadır. İşte 26 aydır kimsenin Önder Apo'dan da, Önder Apo'nun yanındaki üç arkadaştan da haberi yoktur. Telekomünikasyonun bu kadar geliştiği bir çağda, kimsenin İmralı'dan haberi yoktur. Önder Apo'nun böylesi çok çok olağanüstü koşullarda tutsak edilmesi, ulusal ve uluslararası her türden yasanın ve ahlaki ölçülerin çiğnenmesidir. Biz bir kez daha tarafları uyarmak istiyoruz: Bu biçimde Önderliğimiz üzerine tartışmayın. Önderliğimizi bir araç haline getiren bu yaklaşımlar bir ahlaksızlıktır. Önder Apo'nun bulunduğu pozisyon stratejik bir pozisyondur. Kürt sorunu ve Önder Apo'nun içinde bulunduğu durum, Türkiye açısından seçim taktiklerine alet edilecek bir sorun değil, temel bir sorundur. Dolayısıyla Önderliğimizi seçimlere alet etmeye çalışmak büyük bir yanlıştır." sözleriyle HDPKK ile ortaklığın diyetini ödeten açıklamalar yaptı.
7'Lİ KOALİSYONA YALVARDI: AK PARTİ BİZİ BİTİRDİ KURTARIN
AK Parti'nin terör operasyonlarıyla kendilerini bitirme noktasına getirdiğini itiraf ederek adeta 7'li koalisyondan yardım isteyen Karayılan, PKK ile Kürtleri aynı kefeye koyarak alçak açıklamalarda bulundu. "Bu biçimde Kürt toplumunu teslim almak istediler." diyerek Kürt halkını PKK gibi göstermeye çalışan hain elebaşı Karayılan, "Doğrudur; Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'de yaşayan herkes açısından bu seçimlerin önemli olduğunu herkes dile getiriyor. Bu dönemde gerçekleşen seçimlerin elbette bir önemi var. Biz de öncesinden bu konuda bazı şeyler belirtmiştik. Ancak bu seçimler halkımız ve bu sistemden zarar gören tüm kesimler açısından daha da önemlidir. Kürt halkı, Aleviler, emekçi sınıflar, sol-sosyalist hareketler başta olmak üzere sistemden dışlanan tüm kesimler açısından bu seçim çok önemli. Özellikle de AKP-MHP-Ergenekon rejimi son 8 yıldır yeni bir konseptle halkımızı güçten düşürmek ve teslim almak istiyor. Bunun için zindanlara, dağlara, sokaklara ve Kürt siyasetine dönük çok sert bir saldırı dalgası yürüttü. Bu biçimde Kürt toplumunu teslim almak istediler. Nasıl ki 1925'den '38'e kadar soykırım siyaseti yürütmüşlerse ve ondan sonra otuz yıl boyunca Kürtler sessizleşmişse; yine nasıl ki 12 Eylül Faşist Askeri Cuntası Kurdistan'da büyük bir zulüm yürütmüşse ve on yıl boyunca Kürt toplumu takatsiz bırakılmışsa; esas olarak AKP-MHP de şimdi Kürtleri aynı şekilde yapmak istiyordu. Nasıl ki Fethullahçıları tasfiye edeceğiz diyerek yönelmişlerse, Kürdistan Özgürlük Hareketi'ne ondan da kapsamlı bir şekilde yönelmişlerdir. Yani rejim tüm gücüyle Kürt halkını güçten düşürmek ve iradesizleştirmek istedi. Bu güçler seçime Yeşil Sol Partisi çatısı altında gidiyorlar. Bu sistemden zarar gören herkesin güçlü bir şekilde bu ittifaka katılması gerekmektedir. Özellikle de Kürt halkı, bu seçimde gücünü arttırmalı, iradesini herkese göstermeli. Bu, önemli bir konudur. Belki toplum içerisinde, aşiretler arası, şahıslar arası, vb. çeşitli kesimler arasında çelişkiler olabilir. Yine kimi adaylar kimi kişilerin gönlüne göre olmayabilir. Ancak bütün bunlar bir yana verilmeli. Daha önemli sorunlar vardır. Kürt halkının geleceğini ilgilendiren ulusal sorunlar vardır. Dolayısıyla bu dönemde herkes birleşmeli ve birliğini göstermeli." ifadelerini kullandı.
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