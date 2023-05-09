AK Parti İstanbul’dan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği! İşte başvuru adresi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yaşamasına rağmen ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.
İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan vatandaşlarımızın dikkatine; İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin 'İlçe Başkanlığına' başvurarak gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüs ile ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz."
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