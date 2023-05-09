AK Parti İstanbul’dan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği! İşte başvuru adresi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçmenleri yakından ilgilendiren bir müjde paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, tüm seçmenlerin oy hakkını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği verileceği açıklandı.