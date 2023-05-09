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Tahıl koridoru yeniden işler hale geldi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Tahıl koridoru yeniden işler hale geldi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye’nin girişimleri sonucu tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

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