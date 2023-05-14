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14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları oy oranları! ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları oy oranları! ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023!

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçim günü sandık başına geçen milyonlarca vatandaş, hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Peki, Elazığ seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, oy oranları...

Elazığ seçim sonuçları 2023! Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. YSK verilerine göre oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Peki, Elazığ seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ilçe ilçe oy oranları!

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Elazığ seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy oranları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek..

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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