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CHP'den PKK'yı sevindirecek vaat! Ünal Çeviköz Alman medyasına itiraf etti: Sınır ötesi operasyonlar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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CHP’den PKK’yı sevindirecek vaat! Ünal Çeviköz Alman medyasına itiraf etti: Sınır ötesi operasyonlar...

Seçimlere artık sayılı günler kala HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz Alman medyasına açıklamalarda bulundu. Çeviköz yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştirirken PKK'yı sevindirecek bir vaatte bulundu. işte detaylar...

Türkiye artık tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK'ya verdiği vaatlerle Kandil'e selam çaktı.

"ÖZERKLİK VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" VAADİ

Bu açıklamalar sonrası HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları üst üste gelirken CHP'li isimler de "Özerklik ve Demirtaş'a özgürlük" vaatlerini sık sık dile getirmeyi sürdürdü.

ZAFER İŞARETİ YAPTILAR

Hatta Van'da yapılan mitingde CHP mitinginde HDPKK bayrakları sallanırken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu topluluğu zafer işaretiyle selamladı.

ÖCALAN SLOGANLARI

Ayrıca miting alanına gelen HDPKK'lılar bebek katili Öcalan için slogan attı.

ALAMAN GAZETESİNE İTİRAFLAR

Bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Alman Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine konuştu.

TÜRKİYE'NİN KIBRIS POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiren Çeviköz, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamalı. Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı. Aynı şekilde Atina da Rumların iç işlerine karışmamalı." ifadelerini kullandı.

PKK'YI SEVİNDİRECEK VAAD

Suriye'deki askeri operasyonları da durdurmayı vadeden Çeviköz, "Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" dedi.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİ 'BOZMA' VAADİNDE DE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Politico'ya konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacaklarını söylemişti. Çeviköz, Demirtaş ile Kavala'nın tahliyesi konusunda da AİHM'e uyma sözü vermişti.

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