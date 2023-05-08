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HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli pazarlıkları gün yüzüne çıkıyor! HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 14 Mayıs'ı işaret etti: Hepsi serbest kalacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlıkları gün yüzüne çıkıyor! HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 14 Mayıs’ı işaret etti: Hepsi serbest kalacak

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçime günler kala skandal açıklamalarda bulunuyor. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin düzenlediği mitingde terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söyledi.

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi 7'li koalisyonun ortağı ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçim çalışmaları kapsamında miting düzenledi.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını öne süren Buldan, "Elbette ki Selo'ya da Figen'e de Gülten'e de Ayla'ya da özgürlük gelecek. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." dedi.

HDP SİSTEMATİK OLARAK 'ÖCALAN'I ÖZGÜR BIRAKACAĞIZ' AÇIKLAMASI YAPIYOR

HDP'li onlarca milletvekili ve parti yöneticisi şu ana kadar Öcalan'ı özgür bırakacaklarına dair açıklama yaptı. HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında verdiği sözleri açıklaması çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu ve Akşener başta olmak üzere koalisyondaki hiçbir partiden bu açıklamalara tepki gelmedi.

KILIÇDAROĞLU DESTEĞİYLE EL YÜKSELTTİLER!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Türkiye halklarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" denilmişti.

HDP'li Mithat Sancar, CHP'nin kanalı Halk TV'de, "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" diyerek, Yedili Masa'nın seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

'HESABINI SORARIZ' TEHDİTİ!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na teröristleri serbest bırakma sözü verdiği HDP'den geçtiğimiz günlerde uyarı gelmişti.

HDP'li Ahmet Türk, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu adeta tehdit etti. Türk "Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız" dedi.

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