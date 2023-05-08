HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlıkları gün yüzüne çıkıyor! HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 14 Mayıs’ı işaret etti: Hepsi serbest kalacak

'HESABINI SORARIZ' TEHDİTİ!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na teröristleri serbest bırakma sözü verdiği HDP'den geçtiğimiz günlerde uyarı gelmişti.

HDP'li Ahmet Türk, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu adeta tehdit etti. Türk "Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız" dedi.