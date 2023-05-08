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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı: Verdikleri destekten dolayı memnunuz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDP itirafı: Verdikleri destekten dolayı memnunuz

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu diyet ödemelerine şimdiden başladı. Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında HDP'nin ve içinde bulunduğu ittifak tarafından desteklendiklerini itiraf ederken "Biz bu destekten memnunuz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye artık seçimlerin yapılacağı haftaya girerken HDP ve PKK'nın da destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK'ya yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETTİ: HDP DESTEĞİNDEN MEMNUNUZ

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken HDP'nin kendilerine destek verdiğini itiraf ederken "Biz bu destekten memnunuz" ifadelerini kullandı.

APAR TOPAR HDP'YE KOŞMUŞTU

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından apar topar HDP'yi ziyarete koşmuştu.

"HDP İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Bu ziyaret sonrasında eline emir listesi tutuşturulan Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK'lı isimlerle düzenlenen basın toplantısında HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceklerinin sinyalini verdi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VE ÖZERKLİK VAADİ

Bu gelişme sonrası Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları yağarken, CHP'li isimlerin "Öcalan'a özgürlük ve özerklik" vaatleri HDPKK'lılar iştahını daha da kabarttı.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

Mansur Yavaş HDP flamaları eşliğinde konuştu

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