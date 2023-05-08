Bakan Kurum müjdeyi verdi: 'İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam' projesi kapsamında 1550 konut daha inşa edilecek!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz’da düzenlenen Giresunlular Buluşması’nda konuştu. Giresun’da sosyal konutlardan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1,5 milyar liralık 24 proje özelinde konuşan Bakan Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam” projesi kapsamında 1550 konut daha inşa edeceklerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da düzenlenen Giresunlular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Giresun'da sosyal konutlardan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımına yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, hayata geçirilen 24 projenin toplam maliyetinin 1,5 milyar lira olduğunu belirtti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarında yer alan satır başları:
"Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz, çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı"
"SİZE SÖZ VERMİŞTİK, SÖZLERİMİZİ TAMAMLADIK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz, çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz'un meydanında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun." dedi.
Bakan Kurum, 3 bin 764 sosyal konutu bitirdiklerini, donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, okullarıyla, parklarıyla Giresunlulara teslim ettiklerini aktararak, "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam" projesi kapsamında 1550 konut daha inşa edeceklerini açıkladı.
"GİRESUNLULAR İÇİN KÜLTÜR EVİ VE MESİRE ALANI"
Bakan Kurum, Beykoz'da yaşayan Giresunlulara kültür evi ve mesire alanı yapacaklarını dile getirerek, "Giresun Federasyonunun 60 dönümlük bir yeri var. Giresunlu kardeşlerimiz de bizden bu alana 'Giresunlu hemşehrilerimiz için bir kültür evi istiyoruz' dediler. 'O regülasyon alanında, yeşilin içinde, ağaçların gölgesinde bir mesire alanı istiyoruz' dediler. Giresunlu hemşehrilerimiz için bu alana Giresun Kültür Evi'ni yapıyoruz. Yine bu alanda bir mesire alanı yapacağız." diye konuştu.
Bu alanın isminin "Giresun 42. ve 47. Gönüllü Alayları ve Milli Mücadele Mesire Alanı" olacağını açıklayan Kurum, Beykoz'da yaşayanlara da bir müjdesinin olduğunu anlattı.
Bakan Kurum, "Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz, çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz'un meydanında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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