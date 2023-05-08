Bakan Kurum müjdeyi verdi: ’İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam’ projesi kapsamında 1550 konut daha inşa edilecek!

Bu alanın isminin "Giresun 42. ve 47. Gönüllü Alayları ve Milli Mücadele Mesire Alanı" olacağını açıklayan Kurum, Beykoz'da yaşayanlara da bir müjdesinin olduğunu anlattı.

Bakan Kurum, "Beykoz'un hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz, çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz'un meydanında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Toplamda 9 bin 162 hektar alanda, tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.