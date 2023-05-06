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Batı medyası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ı panik havası sardı! Tek dertleri birinci turda Başkan Erdoğan'ı durdurmak

Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir hafta kala Batı medyası tek bir ağızdan Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ederken, içeride de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın panik hali görünür olmaya başladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu durumu değerlendirdi. Övür, "Görülen bu telaşın bir tek nedeni var; birinci turda Başkan Erdoğan'ı durdurmak." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:20
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Batı medyası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ı panik havası sardı! Tek dertleri birinci turda Başkan Erdoğan’ı durdurmak

İşte Mahmut Övür'ün "Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor?" başlıklı yazısı
ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, her dönem darbeler yaptı, ekonomik tetikçilerini kullandı ama seçimlere de ilgisiz değillerdi. Ancak geçmişte siyaset onların çizdiği sınırların dışına çıkmadığı için kimin kazanacağı pek umurlarında olmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Batı medyası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ı panik havası sardı! Tek dertleri birinci turda Başkan Erdoğan’ı durdurmak

Fakat şimdi durum değişti. Son yıllarda darbe dâhil bütün oyunlarını Başkan Erdoğan bozduğu için artık seçimlere de açık açık müdahale etmeye başladılar.

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Batı medyası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ı panik havası sardı! Tek dertleri birinci turda Başkan Erdoğan’ı durdurmak

Hem de ne müdahale...
Bir yandan yedili-dokuzlu muhalefeti zorla bir arada tutarlarken, (Meral Akşener'i o masaya kim oturttu?) bir yandan da büyükelçileri, CIA, BND ve majestelerinin James Bond'larıyla siyasi aktörlerle ilişkiyi de ihmal etmediler. Sahi şu sıralarda ne kadar Batı casusu Türkiye'de cirit atıyor, bilen var mı?

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Batı medyası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ı panik havası sardı! Tek dertleri birinci turda Başkan Erdoğan’ı durdurmak

Neredeyse bir yıl önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bas bas bağırdı. Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, hangi ülkenin büyükelçisine gidip Altılı Masa'nın metnini düzelttirdi?

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Batı medyası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ı panik havası sardı! Tek dertleri birinci turda Başkan Erdoğan’ı durdurmak

Soylu, konuyla ilgili ses bandı olduğunu da söyledi. Şimdi soralım; bu kadar ağır bir suçlamaya neden bugüne kadar itiraz edilmedi? Şimdi "yalan" deniyorsa neden savcılığa suç duyurusunda bulunulmuyor?