Batı medyası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ı panik havası sardı! Tek dertleri birinci turda Başkan Erdoğan’ı durdurmak

Hem de ne müdahale...

Bir yandan yedili-dokuzlu muhalefeti zorla bir arada tutarlarken, (Meral Akşener'i o masaya kim oturttu?) bir yandan da büyükelçileri, CIA, BND ve majestelerinin James Bond'larıyla siyasi aktörlerle ilişkiyi de ihmal etmediler. Sahi şu sıralarda ne kadar Batı casusu Türkiye'de cirit atıyor, bilen var mı?