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Batı medyası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ı panik havası sardı! Tek dertleri birinci turda Başkan Erdoğan'ı durdurmak
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir hafta kala Batı medyası tek bir ağızdan Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ederken, içeride de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın panik hali görünür olmaya başladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu durumu değerlendirdi. Övür, "Görülen bu telaşın bir tek nedeni var; birinci turda Başkan Erdoğan'ı durdurmak." ifadelerini kullandı.